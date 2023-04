Los secretos del mar y su relación con el cambio climático

El próximo 20 de abril a las 18:30h tendrá lugar un nuevo encuentro del Ciclo de Conferencias de la Fundación Canal, que en esta ocasión nos brinda la oportunidad de conocer en persona al biólogo, buceador y fotógrafo Manu San Félix en conversación con el periodista Sergio Martín.



Investigador y aventurero, Manu San Félix nos explicará por qué los océanos son tan fascinantes y el papel que juegan en la dinámica general de la Tierra, en una conferencia en la que también se darán las claves para entender la influencia que tiene el cambio climático sobre los mares y las posibles consecuencias para la biodiversidad marina.

San Félix dará, además, algunas pistas sobre las posibles acciones, colectivas e individuales, para revertir esta situación, y conoceremos de primera mano los principales proyectos de conservación y divulgación en los que ha estado involucrado y algunas de sus experiencias profesionales y personales, como sus trabajos para la mundialmente reconocida revista National Geographic, o su trabajo en el centro turístico de submarinismo Vellmari en Formentera.

Los participantes

Manu San Félix. Licenciado en Ciencias Biológicas, lleva casi 35 años dedicándose al estudio y observación del mar como biólogo marino, investigador y fotógrafo submarino. En su faceta como biólogo marino, destaca su informe para la UNESCO sobre las Praderas de Posidonia, una colaboración que contribuyó en la declaración del Parque de Ses Salines como Patrimonio de la Humanidad en 1999.

También es buceador y fotógrafo, profesiones que le han llevado a hacer más de 10.000 inmersiones por todo el planeta. Sus primeros trabajos llegaron como operador de cámara submarino para medios como TVE, Euskal Televisa, TVG o Nothern Deutschland. En 1988 comienza su andadura como fotógrafo submarino para revistas de renombre de todo el mundo, lo que le ha llevado a ser premiado en numerosas ocasiones: Wild Life Photographer of the Year, Winner (Londres, 2004), World Underwater Festival (Antibes 2005), Wild Life Photographer of the Year, Runner up (Londres 2006).

En 2009 inicia su labor profesional como director de documentales submarinos y operador cámara para National Geographic (Washington DC) en el proyecto PRISTINE SEAS. Desde entonces ha realizado 23 expediciones produciendo los documentales para National Geographic Channel y Nat Geo Wild. Desde enero de 2012 trabaja como fotógrafo para National Geographic Image Bank (Washington).

Sergio Martín Herrera. Licenciado en Comunicación Audiovisual (2001) por la Universidad de Salamanca. Desde 2016 hasta 2018, fue director y presentador de Los desayunos de TVE. También ha sido subdirector de informativos de TVE, director del Canal 24 horas, director de la web de noticias de www.rtve.es y director del equipo de redes sociales de los informativos de TVE. Actualmente se encarga de Zoom Net, programa de tecnología y cultura digital de TVE.

Datos prácticos Fecha: 20 de abril, 18:30h Modalidad Presencial: Fundación Canal, Mateo Inurria, 2. Precio: gratuita Necesaria inscripción