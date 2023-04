Velca capta más de 600.000 euros en menos de 2 horas tras lanzar su campaña a través de SEGO Venture

Un hito más en la trayectoria empresarial de la startup española que este último mes se ha situado como la marca con más matriculaciones de ciclomotores en España Fiel a su espíritu de revolución, Velca, la firma española de vehículos 100% eléctricos, ha conseguido levantar 600.000 euros en menos de 24 horas tras iniciar una ronda de crowdfunding a través SEGO Venture, la línea de inversión en Venture Capital de SEGOFINANCE, la plataforma líder en inversión minorista.

Velca no solo está revolucionando el mercado de la producción de vehículos 100% eléctricos, sino que además este 2023 ha logrado posicionarse como la empresa con mayor número de matriculaciones de ciclomotores. Una dinámica que no es fruto de los últimos meses, sino que confirma el crecimiento exponencial de la marca desde su nacimiento, ya que en 2021 se situó como la empresa nacional que más matriculaciones de ciclomotor obtuvo en España.

Los planes de Velca son muy ambiciosos en el futuro y pretenden continuar ese camino de éxitos.

En menos de tres años desde su creación, Velca ya cuenta con más de 11 modelos de motos, ciclomotores y bicicletas en el mercado y opera en el mercado español y portugués. Con la vista puesta en el mercado italiano, la startup puede decir en voz alta que ha producido más de 2.000 vehículos.

Este 2023 está previsto el lanzamiento de un nuevo modelo de motocicleta eléctrica con más autonomía y velocidad. La empresa también apuesta por trasladar la sede industrial a España y apoyarse de una red de proveedores nacionales que está ya en fase de desarrollo.

La presente ronda de inversión de SEGO Venture no es la primera a la que accede la startup española. Así, en el año 2020 Velca levantó 750.000 euros, a los que se sumarían otros 2,1 millones en el año 2021, tras participar en dos rondas de financiación, pertenecientes a diversas plataformas en las que han participado algunos de los principales Business Angels nacionales como Hugo Arevalo, Tom Horsey René de Jong, Jesús Alonso Gallo y Clara Pombo. "El principal objetivo de la ronda de financiación no es solo dar impulso a la internacionalización sino también seguir apostando por la calidad de nuestro producto y hacerlo accesible a todo el público", afirma Emilio Froján, CEO y fundador de Velca.

La ronda de financiación seguirá abierta en SEGO Venture hasta el próximo día 12 de mayo.

Sobre Velca

Velca es la marca de vehículos eléctricos de dos ruedas fundada por cinco jóvenes españoles emprendedores en febrero de 2020, con el propósito de "rerevolucionar" la forma de desplazarnos por las ciudades con una movilidad 0,0 (cero emisiones, cero ruidos). Con una gama de más de 11 modelos de motos, ciclomotores y bicicletas, abarca todo el abanico de contratación, desde compra B2B y B2C a modalidades renting y suscripción. Operando en España y Portugal ya ha producido más de 2.000 vehículos y cuenta con la mayor comunidad de seguidores en redes sociales de motos eléctricas