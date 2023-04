Sigüenza celebra un Festival Gastronómico Multicultural, en el marco de su Plan de Sostenibilidad Turística

El sábado 15 de abril, la localidad acogerá una cita gastronómica única, en la que los asistentes podrán asistir a un showcooking y probar de forma gratuita platos de diferentes países del mundo, elaborados por residentes y colaboradores del Centro de Acogida de Refugiados de ACCEM La riqueza y prestigio de Sigüenza como templo gastronómico es indiscutible. No en vano cuenta con dos establecimientos galardonados con el máximo reconocimiento de la gastronomía: la estrella Michelin, además de tres soles Repsol y una rica oferta de restaurantes.

Pero Sigüenza es, además, una localidad abierta y acogedora con las diferentes culturas. Desde el año 1992 cuenta con un centro de acogida para refugiados por el que han pasado más de 7.000 personas que llegaron al país escapando de su lugar de origen o residencia a causa de la guerra, la violencia o la persecución.

El sábado 15 de abril la cocina seguntina dejará paso a la riqueza gastronómica de Irak, Marruecos, Etiopía, Senegal, Ucrania, Rumanía, Colombia y Perú en la primera edición del Festival Gastronómico Multicultural organizada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza. Esta cita contará con una particularidad: sus chefs no son cocineros profesionales, sino residentes o colaboradores del centro de acogida seguntino para refugiados.

Este nuevo festival gastronómico internacional, que se celebrará en el parque de la Alameda, abrirá las puertas a aquellos visitantes interesados no sólo en la gastronomía más tradicional, sino que también quieran conocer la cocina de otras culturas y el uso de otros productos e ingredientes, así como su adaptación a la gastronomía y al producto local. El festival contribuye, además, a favorecer la integración de personas de distintos orígenes y culturas que residen o han residido en Sigüenza, potenciando la interculturalidad de la zona.

A las 12 de la mañana darán comienzo los showcookings de los cocineros participantes en el escenario ubicado en el parque de la Alameda. Allí, los representantes de cada país mostrarán la elaboración de un plato típico o representativo de su cultura. A continuación, los asistentes podrán degustar estos platos mientras disfrutan de música internacional, así como de un concierto en directo que dará comienzo a las 14:00 horas.

Tanto la asistencia al showcooking como la degustación de los platos será totalmente gratuita, gracias al Ayuntamiento de Sigüenza que organiza esta iniciativa junto a Accem, y dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y el propio Ayuntamiento. Para asistir al festival será necesario inscribirse previamente en este enlace hasta completar aforo (300 personas).

