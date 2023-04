España vuelve a ser el epicentro de CTOs y directivos de tecnología

Valencia se convertirá en la ciudad de acogida de directivos y directivas de tecnología (CTOs) de empresas nacionales e internacionales, como TopCon, SwipeGuide, Inditex, Universia, Mercadona y Factorial, entre otras gracias al congreso CTO Summit El congreso CTO Summit, que este año celebra su cuarta edición en mayo, es el mayor foro de CTOs del país y una cita en la que año tras año aumenta el interés de las empresas en que sus CTOs, VP de Ingeniería y equipos IT asistan. Se trata de un foro para formarse, encontrarse con otros líderes tecnológicos y entablar alianzas.

El enfoque del congreso, aborda tres líneas de actuación: tecnología innovadora y para el bien social, gestión del talento en equipos IT y enfoques de negocio para CTOs. Cuenta con una veintena de ponencias con profesionales de España y de otros puntos del mundo como Sue Li, CTO en SwipeGuide; Rolando Angelini, Director de Ingeniería en Factorial; Jose Manuel de la Chica, CTO en Santander Universidades y en Universia Holding; Pedro Mujica, CEO en Wecolab Studio y líder del proyecto TecnoHumanista IANetica; o Inés Huertas, Data e Inteligencia Artificial en Kairós DS.

Miguel Ángel Querol de Topcon Mirage Technologies expondrá cómo los gemelos digitales permiten predecir el rendimiento de un producto; Beat Goetschi de Sage sobre cómo impulsar el cambio desde la figura de líder tecnológico; o Ezequiel Cura de Capchase la teoría de los círculos de liderazgo tecnológicos; y Marta Rivera de Inditex cómo aplicar MLOpsen los modelos de inteligencia artificial.

A lo largo de 2 días se darán cita en la ciudad de València más de 600 profesionales y consagrarán al evento como el único en Europa dirigido a la figura de CTO, un rol que en los últimos años ha crecido y se ha convertido en catalizador de la digitalización y transformación digital de las compañías.

Uno de los objetivos del congreso es dar visibilidad al rol de las y los directores de tecnología de las empresas, por lo que este año el congreso incorpora la gala del Premio GeeksHubs a Mejor CTO 2023. Con este premio se reconoce la figura de este profesional y se visibilizan los referentes en profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La sociedad puede votar por su CTO referente entre las 16 personas finalistas hasta el 4 de mayo desde la web del congreso.

CTO Summit cuenta con el apoyo de Topcon Mirage Techonologies, BigBuy y Codurance. Así como de Capchase, Dekalabs, HP, Mercadona IT, OkMobility, Plug and Play - Aquaservice, Seidor Nubersia, Sales Layer, Sesame, Slimbook, Allfunds, Stickermule, Laberit, RegalosPublicitarios.com y Las Naves. Y está organizado por GeeksHubs, empresa que desde 2012 impulsa el talento tecnológico a través de la formación y la selección especializada de perfiles IT.