Los premios internacionales Marcas que Enamoran reconocen a empresas y emprendimientos innovadores, sostenibles e inclusivos

Las marcas candidatas se presentan a nueve categorías con productos, servicios o iniciativas con marcado propósito social y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La votación del público, con un 20 % de peso sobre el 80 % del jurado profesional calificador, estará abierta a partir del diecisiete de abril.

Los referentes internacionales en el liderazgo empresarial y del Tercer Sector, Bisila Bokoko y José Luis Montes, serán los miembros de honor de la gala del próximo octubre. Además, se integra una nueva patrocinadora a la iniciativa, Silvia Ayuso International, experta global en liderazgo y defensora de la igualdad, la diversidad y la inclusión en las empresas.

Cámara de Comercio de Madrid y Vidrio Sorribes renuevan su patrocinio, hasta la fecha, en señal de apoyo a la iniciativa.

Marcas que Enamoran acaba de publicar en su web la lista completa de las marcas candidatas a la segunda edición de los premios internacionales que llevan su nombre.

Estos premios quieren reconocer y visibilizar a aquellas empresas, emprendimientos, organizaciones y personas físicas que, a través de sus productos, servicios o iniciativas concretas, logran un claro propósito social alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la conexión emocional con sus clientes.

La lista reúne a marcas de España y Latinoamérica segmentadas por la categoría a la que se postulan, según su sector empresarial. Estas son: innovación, medioambiente & sostenibilidad y nuevos emprendimientos; marca empleadora, integración & inclusión social y servicios especializados; turismo & restauración, gran consumo & retail y, por último, tercer sector. Suma, además, un gran galardón, como máxima seña de identidad del evento.

Votación pública Desde el diecisiete de abril, el público puede votar a sus marcas favoritas a través de la página web de Marcas que Enamoran. Esta votación tiene un peso del 20 % en la elección de los finalistas, frente al 80 % restante, que corresponde al jurado profesional que se dará a conocer próximamente. La votación pública estará disponible hasta el diecisiete de junio.

Finalmente, será en el mes de septiembre cuando se publiquen las marcas finalistas que competirán por el ansiado trofeo que las proclama como ganadoras en su categoría. Será el 27 de octubre, en el Palacio de Santoña (Madrid), durante la gran gala de entrega de premios.

Bisila Bokoko y José Luis Montes, miembros de honor La gala contará con la presencia de dos miembros de honor, referentes internacionales del ámbito empresarial y del tercer sector: Bisila Bokoko y José Luis Montes. Un reconocimiento a la trayectoria profesional y personal de ambos, como ejemplos de saber conjugar los intereses empresariales con el propósito solidario, inclusivo y sostenible de sus actividades.

Bisila Bokoko, es una ineludible referencia en liderazgo internacional. Fundadora de la exitosa consultoría Bisila Bokoko Embassy Services Inc. (BBES), se dedica a diseñar estrategias clave para las empresas y su expansión a mercados internacionales. Ha sido directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, favoreciendo el comercio, la inversión y las relaciones institucionales entre ambos países y liderando la apertura de conocidas marcas españolas en territorio estadounidense. Han sido numerosas las iniciativas de la ONU en las que ha colaborado. Su proyecto personal, Bisila Bokoko African Literacy Project, es una ONG que promueve la alfabetización y la educación en África. Desde 2018, es embajadora mundial del movimiento Female Wave of Change (FWOC), cuyo propósito es lograr un mundo más conectado, responsable, sostenible y humano. Acaba de publicar su primer libro Todos tenemos una historia que contar.

Por su parte, José Luis Montes es un reconocido directivo y empresario del sector de las TIC's. Figura pionera en España en saber conjugar el compromiso social y los negocios. Autor del bestseller El hombre que tuvo la fortuna de fracasar y de los libros Organizaciones Gandhi y Valores sólidos para tiempos líquidos. Colaborador y ponente habitual en congresos, universidades y medios de comunicación. Fundador del movimiento ciudadano Wikihappiness dentro del proyecto Forum de microONGs, así como del think-tank Values and Wine, que reunió, durante cinco años, a empresarios destacados para divulgar la aplicación de la ética y la sostenibilidad en las empresas.

Por segundo año consecutivo, Cámara de Comercio de Madrid y Vidrio Sorribes vuelven a mostrar su apoyo a esta iniciativa mediante sus correspondientes patrocinios, así también Silvia Ayuso International quien se une como patrocinadora de esta edición.

Sobre Marcas que Enamoran Marcas que enamoran es una agencia de marketing, comunicación y relaciones públicas comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Está dirigida a empresas y personas que quieren transformar el mundo a través de sus productos y servicios, buscando siempre la realización de un propósito compartido. Desarrolla estrategias de comunicación y marketing emocional. Cuenta con un amplio catálogo de formación para directivos.

Creada en Perú en el 2014, hoy su sede está en España con clientes en México, Argentina, Colombia, USA, Puerto Rico, Irlanda y Rusia, entre otros.

Sobre los Premios Internacionales Marcas que Enamoran Es una iniciativa pionera impulsada por Marcas que Enamoran con el objetivo de impulsar y reconocer a marcas excepcionales de empresas, emprendimientos, instituciones y personas físicas, cuyo propósito es transformar modelos de negocios desde la realización del propósito compartido y la conexión emocional entre marca y personas.