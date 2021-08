​¿Qué es el boxeo sin contacto? ¿Cómo se practica? Es tendencia practicar este deporte pero sin enfrentarse a golpes por parte de un contrincante Redacción

martes, 24 de agosto de 2021, 08:45 h (CET) El boxeo es uno de los deportes más practicados en el mundo. A pesar de que mucha gente cree que es una actividad física peligrosa, porque implica mucho contacto físico y golpear al contrincante, la realidad es que el boxeo no es violento, pues se asumen unas reglas que hay que cumplir escrupulosamente.



Además, este deporte siempre ha estado rodeado por una mística muy especial, se asocia a una forma de salir de la vulnerabilidad en entornos más humildes. En otros contextos, tanto el boxeo como otras modalidades de contacto son una buena opción para ganar en protección, en autodefensa, y con ello en autoestima y confianza.

En los últimos años se ha popularizado mucho el boxeo sin contacto, hasta el punto de que es tendencia. El aspecto positivo de esta práctica es que no hay que subir al ring y enfrentarse a un contrincante, sino que se reciben todos los beneficios de este deporte sin exponerse a golpes.



¿Cómo funciona el boxeo sin contacto?

El boxeo sin contacto incluye todos los elementos propios de este deporte pero sin tener que pelear con un contrincante, sino solo golpeando un saco. Para ejercitarse en esta modalidad solo necesitas unos guantes y un saco de boxeo.

La dinámica es aprender la técnica de este deporte, con todos los movimientos, técnicas y golpeos, pero poniéndolos en práctica en el gimnasio o en la sala, con un saco. El boxeo sin guanteo es una parte más de este deporte, pues incluso los profesionales tienen que practicar junto a un saco y otros elementos, no están constantemente midiéndose a compañeros o sparrings.

De algún modo, practicar boxeo y no subirse al ring a pelear es similar a las katas en kárate. La kata es la modalidad de este deporte que consiste en exhibir movimientos valorados por un jurado, simulando golpeos a un contrincante imaginario. La otra opción es el kumite, en la que el deportista sí mide sus habilidades físicas y psíquicas contra un oponente físico.

¿Qué beneficios ofrece el boxeo sin contacto?

Ir a una pelea, subirse a un ring y combatir cuerpo a cuerpo es una forma de hacer boxeo, pero este deporte es mucho más que golpear a un rival. La verdadera clave es la facilidad para combinar movimientos de destreza, ganar en agilidad, en resistencia y en velocidad. Así, cuando se practica boxeo sin contacto, se realizan ejercicios aeróbicos combinados con otros de elasticidad y resistencia que aportan muchos beneficios. El más destacado es la reducción en el peso corporal. Una de las primeras consecuencias positivas de introducirse en esta modalidad es mejorar la línea y la figura.

El calentamiento y el entrenamiento en boxeo incluyen ejercicios de abdominales, sentadillas, movimientos para la flexibilidad, saltar a la cuerda y por supuesto aprender los golpes. A su vez, hay que ganar en tonificación muscular. Golpear continuamente el saco produce un consumo elevado de calorías y esto lleva a una rápida pérdida de peso y grasa.

En el ámbito saludable, la condición aeróbica mejora ostensiblemente ganando en capacidad pulmonar, con un incremento en la circulación sanguínea y una mejor salud cardiovascular. Por otra parte, esta forma de hacer boxeo ayuda también a aumentar los reflejos y la coordinación, aspectos que son vitales para la vida cotidiana.

Boxeo sin contacto, ganar en salud mental

Los beneficios a nivel físico asociados a la práctica del boxeo están fuera de toda duda. Si además este deporte se limita a su modalidad sin golpeo, lo que conseguimos es reducir el número de accidentes. Algunos impactos en este deporte pueden ser muy perjudiciales, causando lesiones complicadas.

En el boxeo sin contacto, estas probabilidades de sufrir afecciones a largo plazo para la salud se reducen en gran medida. No obstante, lo que no se pierde es el impulso a la autoconfianza, es decir, el carácter terapéutico.

Cuando una persona practica boxeo, acaba obteniendo resultados en un periodo corto de tiempo, mejora su autoestima y sus estados emocionales acaban resultando positivos. Cuando se adecúa a dinámicas de entrenamiento cada vez más intensas, va adquiriendo una percepción más positiva de su realidad, y sucede algo similar con el crossfit.

Por otra parte, no hay que olvidar el beneficio a nivel de estrés que supone golpear un saco. Los problemas diarios, el estrés e incluso algunos episodios de ansiedad, se reducen cuando se practica esta modalidad, por su carácter liberador.

Practicar boxeo pero sin enfrentarse a golpes por parte de un contrincante, es decir, conservar los beneficios de este deporte pero sin recibir daño físico. Esto es lo que propone el boxeo sin guanteo.

