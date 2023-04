La importancia de implementar políticas ESG en tu empresa

El mundo ha cambiado de forma drástica a lo largo de los últimos años, provocando una serie de modificaciones en lo que respecta al nivel de consciencia social que hemos de incorporar a nuestro día a día. La población del siglo XXI está empezando a actuar con una mayor responsabilidad medioambiental, garantizando el cuidado del planeta como siempre tuvo que ser. También hay más preocupaciones en lo que respecta al bienestar colectivo, velando por las personas más desfavorecidas. Una serie de novedades que se han visto reflejadas en los criterios ESG y que son esenciales dentro del contexto empresarial.

Qué es el ESG y por qué es tan importante

Las siglas de ESG corresponden a medio ambiente, sociedad y buen gobierno en inglés (environmental, social and governance); demostrando así cómo se está dando un especial interés a la actividad humana sobre el cuidado del planeta. De hecho, los ESG atienden de igual modo a temas como la igualdad o el desarrollo; por lo que se evidencia que la sostenibilidad no atiende únicamente a la ecología. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)? Dos conceptos muy ligados entre sí que en ambos casos atienden a las nuevas metodologías de trabajo que han de incorporarse al ámbito empresarial.

Cuando hablamos de RSC, estamos haciendo referencia a todas las políticas que se aplican dentro de un modelo de negocio de cara a optimizar la responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad en general. Debido a ello, es evidente que los criterios ESG son especialmente relevantes en esta materia; considerados como el mejor medio para alcanzar buenos resultados en lo que respecta a la RSC. Algo que no solo repercute en el bienestar general, sino que aumenta el propio valor de la compañía; puesto que el capital social y el medioambiental han pasado a estar dentro de esta ecuación.

El ser humano y en gran medida el tejido corporativo han dañado el mundo en el que vivimos y a muchas de las personas que hay en él. Esta nueva forma de operar es esencial de cara a cambiar los hábitos más dañinos para la población y es esencial ponerlos en marcha cuanto antes. Unos criterios que atienden al buen gobierno de la corporación que los va a aplicar, el cual debe poner por delante del beneficio económico elementos como la ecología y el desarrollo de la sociedad. Lo cual va a derivar en que obtenga mayor valor dentro de los mercados financieros.

Criterios clave que debes conocer

Ahora que ya conocemos la relación entre los criterios ESG y la RSC, es importante analizar en detalle cuáles son los conceptos exactos que se deben poner en marcha. En este orden de ideas, hay que destacar que desde que se iniciaron los proyectos de sostenibilidad, se han ido incorporando nuevos índices para aumentar el volumen de políticas que se deben aplicar en cada caso. Un documento que busca cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, año para el cual el cambio debe haberse hecho evidente en los diferentes países del planeta.

Conforme se van implementando estos sistemas, la corporación que lo hace va obteniendo ciertos puntos fundamentados en la conocida como Evaluación de la Sostenibilidad Corporativa. A groso modo, encontramos tres criterios comunes en dicho plan. Los primeros de ellos son los económicos, que buscan el cumplimiento de la normativa, el seguimiento de un código de conducta y la gestión y administración del riesgo y la innovación. Por otro lado, tenemos los medioambientales, donde se pretende seguir una estrategia climática, una gestión responsable de los productos y una gestión medioambiental incontestable. Terminando con los sociales, que incluyen el capital humano, la atracción y retención del talento y la salud y la seguridad en el puesto de trabajo.

Así pues, si quieres ser parte de este cambio y contribuir al cuidado del mundo, es importante que te familiarices con todos los criterios ESG. De ello va a depender tu futuro y crecimiento en los mercados financieros, pasando a formar parte de la estructura social y económica del siglo XXI.