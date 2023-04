"El Nethunting es la nueva forma en la que las empresas delegan sus procesos de selección"

Así lo afirma Héctor Delgado, CEO y Co-Founder de Crearte Consulting, la startup que da con los candidatos que las empresas necesitan en solo siete días y utilizando herramientas digitales e innovadoras a lo largo de todo el proceso La alternativa efectiva, y rápida, a los procesos de selección de personal tradicionales se llama Crearte Consulting, la empresa que da en el clavo en la búsqueda de talento para las empresas. Aunque esta rapidez le caracteriza, más lo hace el hecho de que sabe encontrar los perfiles adecuados para cada puesto. Sin ases en la manga ni procesos especiales; esta startup madrileña se basa en el Nethuting, la búsqueda de talento mediante canales digitales y redes sociales, para conseguir sus objetivos.

La apuesta de sus fundadores es clara: no quieren hacer a las empresas esperar, ni que reciban candidatos que no se ajustan al puesto ofertado. Héctor Delgado y Susana González, sus fundadores, cuentan con más de 25 años de experiencia en puestos directivos y de responsabilidad en multinacionales. Esto les permite triunfar en sus labores de recruiting: "cuando trabajábamos en departamentos de RRHH, veíamos las deficiencias de los servicios tradicionales de selección externa: no nos llegaban los candidatos en el plazo que requiere el negocio y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el perfil demandado", comenta Héctor, CEO y Co-Founder de Crearte Consulting.

Utilizando soluciones digitales, IA + Matchmaking, redes sociales y profesionales, un equipo experto y ambicioso, y el conocimiento adquirido sobre los cientos de procesos de selección ya gestionados, la startup ofrece su método Crearte como la solución definitiva para los procesos de selección externa que requieren la gran mayoría de empresas del mercado.

La digitalización y la ciberseguridad, factores clave en su éxito

Cansados de ver cómo las empresas estaban abocadas a esperar más de tres semanas para recibir el listado de candidatos por parte de su empresa de selección, de gestionar currículums por email, y de perder tiempo y dinero por no dar con los perfiles adecuados, desde Crearte Consulting idearon un nuevo modelo de recruiting: el Nethunting.

Lo ponen en práctica de manera revolucionaria, con una innovadora plataforma para que las propias empresas gestionen sus candidatos de manera online y en tiempo real. Además, garantizan dar con los mejores candidatos del mercado en siete días: "hemos incluido todo nuestro conocimiento en la plataforma, lo que nos permite gestionar el proceso de forma digital de principio a fin, además de facilitar que las partes implicadas estén informadas del estado del proceso", añade Susana González, Co-Founder.

En este sentido comenta: "¿quién no ha sido candidato alguna vez? ¿Cuántas veces creías ser el perfil ideal y esperabas con ganas la llamada de la empresa de selección, pero, después de semanas, nunca te dijeron nada?" Para no dejar a los candidatos sin información del proceso, se les da acceso a su propio espacio, donde pueden ver cómo van sus candidaturas. Para Crearte Consulting es esencial conocer las opiniones de los candidatos, aprender y mejorar su proceso, por eso les permiten valorar su experiencia de forma pública y transparente en su web.

La digitalización y la innovación son pilares esenciales de Crearte y, para que estos sean una realidad, sus fundadores crearon Crearte Consulting con un modelo de empresa tipo "startup" en cuanto a la gestión del modelo de negocio y la forma en la que trabajan, pero con la experiencia en el sector de más de 25 años. De ahí que todo el proceso de recruiting y su metodología sea online.

"Si queremos posicionarnos en el número uno, comenta Héctor, tenemos que ser los más rápidos e innovadores, y esto sólo se consigue con un modelo de gestión ágil y abierto, buscando continuamente nuevas formas de llegar a los candidatos, estando al día de nuevas tecnologías, otras startups del sector, redes sociales, y herramientas y aplicaciones que surgen en el mundo de los Recursos Humanos y la Selección".

Además, tienen muy en cuenta la ciberseguridad en su método, al lidiar con información sensible de candidatos a diario. Poner a disposición de las empresas su plataforma de gestión de candidatos garantiza la seguridad de la información sensible, como son los CVs y, por tanto, los datos personales y profesionales de un candidato, evitando envíos por mail de este tipo de datos sensibles, con sus consecuentes riesgos de incumplimiento de la LOPD.

La startup se encuentra en pleno proceso de crecimiento, ampliando fronteras y posicionándose como Nethunters expertos en otros países. Utilizando para ello la tecnología, su objetivo para los próximos meses es afianzar su método en empresas de otros países como Inglaterra, Portugal y Francia, brindándoles el talento que necesitan.