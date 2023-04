Macrogen presenta PacBio 'Revio' en Corea y por primera vez en Asia

Revio, es el nuevo equipo que mejora el rendimiento de datos y es capaz de analizar el genoma completo de hasta 1300 personas por año. Con la capacidad de mejorar los análisis de genoma completo de manera cuantitativa y cualitativa se espera que ayude a tratar enfermedades raras e incurables El sistema de secuenciación de lectura larga de tercera generación, que aumenta el rendimiento de datos 15 veces en comparación con los equipos existentes, se ha presentado por primera vez en Corea. Macrogen, compañía de biotecnología especializada en la medicina de precisión, anunció el día 4 que había instalado el sistema de análisis del genoma de última generación 'PacBio Revio' por primera vez en Asia.

Macrogen ha completado la instalación de Revio en el Genome Center ubicado en Geumcheon-gu, Seúl, y planea expandir su cartera de servicios en la primera mitad de este año enfocándose en los sectores bio rojo (médico, sanitario, farmacéutico) y sectores bio verde (agrícola, ganadero y alimentario).

Revio, presentado recientemente por Macrogen, es un equipo de análisis de lectura larga de gran capacidad de Pacific Biosciences of California, Inc. (PacBio), una empresa de soluciones de secuenciación. La secuenciación de lectura larga, que puede leer más de decenas de miles de pares de bases de forma continua, detecta cambios estructurales en el ADN y permite un análisis preciso, lo que ayudará a superar enfermedades raras e incurables, así como a analizar los genomas de varios animales y plantas cuyos genomas aún no se han identificado.

Revio es un sistema de análisis equipado con las ventajas de la secuenciación de lectura larga, así como de gran capacidad y alta velocidad. Puede procesar hasta 1300 genomas de campo de batalla por año al aumentar el rendimiento de datos 15 veces en comparación con los equipos existentes.

Se espera que la introducción de Revio por parte de Macrogen ayude a tratar muchas enfermedades incurables, incluida la lucha contra el cáncer, a través de mejoras cuantitativas y cualitativas en el análisis del genoma completo. En particular, con la política del gobierno coreano para fomentar la bioindustria anunciada recientemente, se espera que el desarrollo de la tecnología de análisis del genoma tenga un efecto dominó en el crecimiento del biosector coreano.

El director ejecutivo de Macrogen, Kim Chang-hoon, ha comentado que Macrogen está liderando cambios en los sectores biológico rojo para el tratamiento de enfermedades raras e incurables a través de la introducción de tecnología de análisis del genoma que va más allá de los límites existentes, así como el sector biológico verde a través del análisis de microbioma y metagenoma.

Christian Henry, presidente y director ejecutivo de PacBio está muy contento de afirmar que Macrogen ha introducido el sistema Revio por primera vez en Asia. Pacbio y Macrogen muestran una fuerte cooperación para liderar nuevos descubrimientos científicos.

Mientras tanto, Macrogen continúa invirtiendo en el análisis comunitario de la biodiversidad, también llamado metagenoma, utilizado para analizar las muestras del intestino humano, la piel y la cavidad oral (entre otros). Tras la adquisición de una patente nacional llamada "Método de previsión de información de salud y dispositivo de análisis usando microbioma" en febrero, la compañía está fortaleciendo su cartera de negocios de microbioma mediante el desarrollo de nuevos productos basados ​​en su experiencia en análisis de metagenoma.