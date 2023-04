Semillas radioactivas, temblor esencial

Semillas radioactivas/ son gránulos pequeños/ pueden ser 37/ que se insertan en la próstata/ cilindros de titanio/ como puntas de lápiz/ y con Yodo-125 radioactivo/ en su interior



Temblor esencial/ es un temblor rítmico/ en movimientos voluntarios en suspensión/ o contra la gravedad/ se agudiza en momentos/ de tensión emocional, fatiga y con estimulantes/ y al sentirse observado/ de origen hereditario/ mejora con la ingesta de alcohol

Semillas son vida/ radioactivas matan/ si matan a tus células asesinas/ 37 semillas radioactivas/ te salvan la vida/ 72 años activos/ 69 al jubilarse/ 44 trabajados/ mandíbulas con titanio/ y próstata, por abajo/ ay, corazón sin titanio/ tampoco cabeza, claro/ algo titánico sin titanio

Nació con el ritmo/ del temblor esencial/ ay, ay, rítmico vital/ analfabeto musical/ con temblor vital/ como temblor esencial/ tres años antes de tres cuartos de siglos/ apostando por estar vivo/ lo que la vida consciente dure

Imperfectos y vulnerables/ seguiremos envejeciendo/ somos mortales/ y lo seguiremos siendo/ y el cáncer nos recuerda/ como parte de nuestra propia esencia biológica/ que el propósito de la vida no es otro que la propia vida

Medusa inmortal o conciencia mortal/ ay, la conciencia humana, maldición de la materia viva/ la medusa inmortal es un ser vivo/ de una complejidad extremadamente sencilla/ el ser vivo humano es de una complejidad/ extremadamente compleja/ una complejidad que ha alcanzado su culmen/ con la aparición de la conciencia/ que es el nivel máximo de complejidad de la materia/ por eso, los humanos estudiamos la medusa inmortal/ porque ella -la medusa- ni se lo plantea ni se estudia

Se sabe que las medusas son biológicamente inmortales/ sin embargo, se las puede comer un depredador/ o caer en manos de un bañista/ por eso, las medusas, morir, no mueren de viejas/ aunque la verdad sea dicha/ tampoco los humanos solemos/ habitualmente, morirnos de viejos/ porque en realidad morimos por otras muchas causas/ debidas a la complejidad social que nos caracteriza/ con poderosos depredadores, y expertos a su servicio

A través de millones de anomalías/ se encarnan las leyes universales/ de las formaciones sociales y su lucha de clases/ de la lucha revolucionaria y su teoría/ de la mente humana y su esquizofrenia/ de la conciencia y su inconsciente

Conciencia corporal, social y emocional/él es él y sus anomalías/ nació en un piso del número 70 de la calle Ibiza/ al sur del barrio de Salamanca de Madrid/ donde el tren de Arganda/ pitaba más que andaba/ con el tiempo, traicionó sus orígenes pequeñoburgueses/ haciendo camino revolucionario/ sigue siendo, vitalmente/ marxista y freudiano/ por aquello de la liberación social y mental

Presente construye futuro/ futuro revolucionario/ o destruye futuro/ cuando es reaccionario/ quizás uno es futuro/ gracias a su presente/ por eso uno sólo labora su presente/ y dejar a sus hijos/ sólo sus hígados/ ciertas palabras/ y algunos hechos/ y dejar a sus amores/ sólo sus afectos/ ciertas caricias/ y algunos besos/ y dejar a su gente/ sólo verdades/ cierto futuro/ y algunos pasos/ presente construye futuro/ futuro revolucionario/ o destruye futuro/ cuando es reaccionario

Las emociones no se gestionan/ porque las emociones te gestionan a ti/ las emociones hay que enfrentarlas/ tomar conciencia de su carácter/ contradictorio/ y luchar por las emociones liberadoras/ contra las emociones opresoras/ porque sólo la conciencia de las emociones liberadoras/ te dará la fuerza/ para rechazar las emociones opresoras/ y su conciencia envenenada

Hay mares, ¡ay! / que son mares y dunas/ hay mares, ¡ay! / que aparecen y desaparecen/ hay mares, ¡ay! / que, cuando son dunas/ enloqueces/ cuando estás llegando/ y cuando estás dentro/ hay mares, ¡ay! / que cuando son mares/ locamente te persiguen/ como si fueran/ un encuentro fortuito/ como si te conocieran/ desde hace siglos/ hay mares, ¡ay! / que quieres que sean/ mares llenos/ de inesperadas dunas

En verdá, en verdá/ cuando me acuerdo de ti/ de verdá, de verdá/ es cuando vuelo/ en mis placeres/ los que sean/ vuelo yo solo/ y recuerdo/ tu pasión por volar/ y te imagino/ volando tú sola/ en tus placeres/ los que sean/ sólo entonces se unen/ nuestros vuelos/ nuestros placeres

Ay, que sea así/ inicié un nuevo vuelo/ ante ti/ ay, que sea así/ me enseñaste/ que podía volar/ ay, mucho más/ ay, que sea así/ ahora vuelo y vuelo/ ay, mucho más/ ay, que sea así/ después volaré y volaré/ hasta desaparecer/ ¡que sea así!

Cuando te defines por la negación de tu contrario/ amigo íntimo, fijo discontinuo, de no pareja/ cuando una relación humana se define por la negación de su contrario/ querencia fija discontinua de no pareja

Si ya nos hemos desnudado/ casi del todo/ ¿para qué ponerle un traje a lo nuestro? / Si ya nos hemos arrancado las etiquetas del cuerpo/ casi todas/ ¿para qué poner una etiqueta a lo nuestro? / con sus masajes profundos/ con sus caricias muy hondas/ con sus besos tan abismales

El amor no tiene que matar la independencia/ pero la independencia tampoco tiene que matar al amor/ por eso te amaría eternamente/ si mi eternidad no fuera tan breve

Contigo me he abierto en canal/ como nunca lo había hecho antes/y dejo brotar mi sangre/ mi sangre más íntima/ para que el placer/ gane al dolor/ para que la ternura/ gane a la frialdad/ para que la alegría/ gane a la tristeza/ para que volar libre/ gane a las ataduras/ y dejo brotar mi sangre/ mi sangre más íntima/ y de nuestras sangres/ fluye un río volador/ sin cauces ni orillas/ sólo risas y querencias

En realidad/ sólo sé cuándo naciste para mí/ en realidad/ sólo sé cuándo nací para ti/ nacer, volver a ser niños/ ay, temblor vital/ ay, niños que juegan/ ay, niños que sueñan/ ay, niños que vuelan/ porque uno sólo sabe temblar/ con un temblor que pasó de esencial a vital/ porque uno sólo sabe jugar/ soñar y volar/ con juegos, sueños y vuelos/ que atraviesan el corazón/ y se clavan en la conciencia

Mar de anomalías/ para amar se necesita coraje/ para amar a Mar se necesita/ mares de coraje/ porque Mar puebla/ glaciar/ lago/ poza/ río/ en cascada/ y cascadina/ y sus ojos me penetran/ con esa risa tierna/ y Mar me puebla