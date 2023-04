Cuáles son los beneficios de beber Kombucha regularmente, según GUTsy Captain

Kombucha es una alternativa saludable a los refrescos sintéticos y nutricionalmente pobres. Así que si se busca un estilo de vida saludable, pero con un delicioso refresco, este artículo es el adecuado.

Hay muchos beneficios de beber Kombucha regularmente, pero la principal razón que hace que esta bebida sea tan única es que es rica en probióticos, las llamadas "bacterias buenas" que son tan importantes para mantener la salud intestinal.

Para quien no lo sepa, la Kombucha es una bebida antigua, originaria de China, conocida como la bebida milagrosa, la bebida de la inmortalidad. ¡Era elaborado en casa y se decía que era bueno para todo! Es un té verde fermentado con un cultivo de bacterias vivas y levadura (SCOBY). Es, por tanto, un producto vivo. Durante la fermentación, SCOBY se alimenta de azúcar y crece y libera los beneficios de los probióticos.

El intestino es un órgano donde viven varias especies de bacterias, algunas beneficiosas y otras menos. Los probióticos presentes en alimentos fermentados como Kombucha son bacterias beneficiosas que llegan al intestino, se multiplican y limitan la proliferación de bacterias dañinas. La Kombucha mejora la salud intestinal, que ha sido ampliamente estudiada por la importancia que juega el intestino en la salud general, tanto mental como física, con influencias positivas también en el sistema inmunológico.

Las bacterias intestinales juegan un papel importante en la digestión y absorción de los alimentos, porque hay alimentos que tienen nutrientes en su constitución que las personas no son capaces de digerir, como la fibra. Estos tienen que ser digeridos por bacterias y en este proceso se forman ácidos grasos de cadena corta, que están relacionados con distintos beneficios para la salud.

También existe una regulación del tránsito intestinal asociado con el consumo de Kombucha, ya sea en estreñimiento o diarrea. Por esta razón, los probióticos mejoran los síntomas gastrointestinales y se han estudiado en pacientes con síndrome de intestino irritable.

¿Cómo probar Kombucha? Hay personas que producen sus propias Kombuchas en casa, elaborando sus recetas y mezclando sabores, añadiendo frutas y otros ingredientes. Pero no todos tienen el conocimiento, el tiempo o los ingredientes necesarios para hacer Kombucha. Y a veces el sabor de la Kombucha casera es demasiado avinagrado, lo que a mucha gente no le gusta.

