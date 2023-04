​Casi un 22% de los españoles no viajará en Semana Santa por problemas económicos

Casi un 22% de los españoles no viajará esta Semana Santa por motivos económicos, según refleja una encuesta sobre cuestiones de actualidad dada a conocer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este organismo ha preguntado por distintos aspectos de las vacaciones de Semana Santa, como los motivos del viaje o el seguimiento de las procesiones. Este estudio ha sido elaborado a partir de 2.571 entrevistas telefónicas que fueron realizadas entre los pasados 28 y 30 de marzo.

En este sentido, un 21,8% de los encuestados asegura que no piensa salir estas vacaciones “por motivos económicos”, mientras que un 22,3% no lo hará “por motivos laborales/ de trabajo/ de estudio”; un 16,1% “por no tener ganas/ no gustarle salir/ no tener un plan que le motive"; y un 12,5% “por motivos de salud propios o de familiares”.

CON LA FAMILIA

De los que van a viajar estos días, un 43,2% señala que es para “pasar unos días con la familia”; un 24% lo hace para “descansar en el campo, montaña o playa”; y un 16,5% para “hacer un viaje de placer por España”.



Respecto a las procesiones de Semana Santa, un 23% señala que asiste “normalmente”; un 38% que “ha asistido en alguna ocasión, pero no regularmente” y un 38,8% que “no asiste nunca”. En cuanto a los “oficios religiosos” que se celebran estos días, un 14,2% indica que asiste “normalmente”; un 29,9% que “ha asistido en alguna ocasión, pero no regularmente”; y un 55,6% “no asiste nunca”.