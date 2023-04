Entrevista Dr. Botella-Asunción, neurocirujano en Valencia

El Dr. Botella-Asunción es un prestigioso especialista en neurocirugía, con una dilatada y avalada trayectoria de más de 30 años de experiencia en la profesión. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, el doctor ejerce su actividad profesional actualmente como neurocirujano en Valencia, como jefe de servicio de neurocirugía y director del Área de Neurociencias del Hospital La Fe de Valencia y profesor asociado de neurocirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.

Esta labor la compagina con la dirección de su clínica de neurocirugía en Valencia. El Dr. Botella-Asunción es experto en el tratamiento de las hernias discales, lumbares y cervicales, estenosis de canal, neuralgia del trigémino, hidrocefalia y cirugía de columna mínimamente invasiva, entre otros tratamientos de la especialidad.

¿Cuáles son las principales patologías de columna que trata un cirujano de columna?

Un cirujano de columna es un especialista en el diagnóstico y tratamiento de afecciones de la columna vertebral y el sistema nervioso. Algunas de las principales patologías de columna que un cirujano de columna trata incluyen:

Hernia discal: es una condición en la que el disco intervertebral se desplaza fuera de su posición normal, lo que puede causar dolor y otros síntomas.

Estenosis espinal: es una condición en la que el canal espinal se estrecha y comprime la médula espinal o las raíces nerviosas, lo que puede causar dolor, debilidad y entumecimiento en las extremidades.

Escoliosis: es una curvatura anormal de la columna vertebral que puede causar dolor y dificultad para moverse.

Fracturas de columna vertebral: las fracturas de columna vertebral pueden ocurrir debido a una lesión traumática o como resultado de una enfermedad como la osteoporosis.

Tumores de columna vertebral: los tumores de columna vertebral pueden ser benignos o malignos y pueden afectar los huesos de la columna vertebral, la médula espinal o las raíces nerviosas.

Infecciones de la columna vertebral: las infecciones pueden afectar los huesos de la columna vertebral, la médula espinal o las raíces nerviosas.

Deformidades congénitas de la columna vertebral: algunas personas nacen con deformidades en la columna vertebral que pueden requerir tratamiento quirúrgico.

Estas son solo algunas de las patologías de columna que un cirujano de columna puede tratar. Cada caso es único y requiere un tratamiento individualizado basado en la evaluación del especialista en la materia.

¿En qué casos se debe recurrir a la cirugía de columna?

La decisión de si se debe o no recurrir a la cirugía de columna depende de varios factores y debe ser tomada por un especialista en la materia después de una evaluación completa del paciente. Algunas situaciones en las que la cirugía de columna puede ser necesaria incluyen:

Dolor de espalda crónico: si el dolor de espalda es severo y no responde a otros tratamientos, como fisioterapia, analgésicos y/o terapia ocupacional, la cirugía puede ser necesaria.

Hernia discal: si la hernia discal causa dolor severo, debilidad o pérdida de la función en las extremidades, la cirugía puede ser necesaria.

Estenosis espinal: si la estenosis espinal causa dolor severo, debilidad o pérdida de la función en las extremidades, la cirugía puede ser necesaria.

Escoliosis severa: si la escoliosis es severa y está causando problemas respiratorios, la cirugía puede ser necesaria.

Fracturas vertebrales: si la fractura es inestable o está causando daño neurológico, la cirugía puede ser necesaria.

Tumores de columna vertebral: si el tumor está afectando la médula espinal o las raíces nerviosas, la cirugía puede ser necesaria para extirpar el tumor.

Es importante tener en cuenta que la cirugía de columna no siempre es la primera opción de tratamiento y que existen muchos otros tratamientos disponibles. La decisión de si se debe o no recurrir a la cirugía de columna debe ser tomada por un especialista en la materia, después de una evaluación completa del paciente y considerando los riesgos y beneficios de la cirugía en cada caso individual.

Como especialista en cirugía mínimamente invasiva espinal ¿puede contarnos las ventajas de estas técnicas respecto a las cirugías tradicionales?

Por supuesto, como especialista en cirugía mínimamente invasiva espinal, puedo mencionar algunas de las ventajas de estas técnicas en comparación con las cirugías tradicionales.

Menor daño muscular y de los tejidos blandos: las cirugías mínimamente invasivas implican incisiones más pequeñas que las cirugías tradicionales, lo que reduce el daño a los músculos y tejidos blandos circundantes. Esto a su vez reduce el dolor postoperatorio, la pérdida de sangre y el tiempo de recuperación.

Menor riesgo de infección: las cirugías mínimamente invasivas requieren incisiones más pequeñas, lo que reduce el riesgo de infección.

Menor tiempo de recuperación: debido a que las cirugías mínimamente invasivas implican menos daño a los tejidos circundantes, el tiempo de recuperación suele ser más rápido que con las cirugías tradicionales. Los pacientes pueden regresar a sus actividades diarias normales con mayor rapidez.

Menor dolor postoperatorio: las cirugías mínimamente invasivas implican menos daño a los tejidos circundantes, lo que se traduce en menos dolor postoperatorio. Esto a su vez reduce la necesidad de analgésicos y mejora la recuperación general del paciente.

Mejor resultado estético: las incisiones más pequeñas de las cirugías mínimamente invasivas suelen ser menos visibles que las incisiones más grandes de las cirugías tradicionales, lo que da lugar a mejores resultados estéticos.

En general, las técnicas de cirugía mínimamente invasiva espinal ofrecen varias ventajas sobre las cirugías tradicionales, incluyendo un tiempo de recuperación más rápido, menos dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y mejor resultado estético. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las patologías de la columna vertebral pueden ser tratadas con técnicas de cirugía mínimamente invasiva y que cada caso debe ser evaluado individualmente por un especialista en la materia.

¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos que se están utilizando en el campo de la cirugia de columna?

En el campo de la cirugía de columna, hay varios avances tecnológicos interesantes que se están utilizando para mejorar los resultados y la seguridad de los procedimientos. Algunos de los últimos avances tecnológicos incluyen:

Imagen intraoperatoria: los sistemas de imagen intraoperatoria permiten a los cirujanos visualizar imágenes de rayos X y tomografías computarizadas en tiempo real durante la cirugía. Esto ayuda a mejorar la precisión y reducir el riesgo de complicaciones.

Robótica quirúrgica: los robots quirúrgicos están siendo cada vez más utilizados en cirugía de columna. Estos robots están diseñados para ayudar a los cirujanos en la realización de procedimientos más precisos y mínimamente invasivos.

Navegación quirúrgica: los sistemas de navegación quirúrgica utilizan imágenes de alta resolución y tecnología de seguimiento para guiar a los cirujanos en tiempo real durante la cirugía. Esto ayuda a mejorar la precisión y reducir el tiempo de cirugía, así como minimizar el riesgo de complicaciones.

Dispositivos de fijación de la columna vertebral: los dispositivos de fijación de la columna vertebral, como los tornillos pediculares, están siendo mejorados con la incorporación de tecnología de imagen y sistemas de navegación quirúrgica. Esto ayuda a mejorar la precisión y la seguridad de los procedimientos.

En general, estos avances tecnológicos están transformando la cirugía de columna y proporcionando nuevas formas de tratar afecciones de la columna vertebral de manera más efectiva y segura. Es importante destacar que cada caso debe ser evaluado individualmente por un especialista en la materia y que estos avances no están indicados para todos los pacientes.

¿Qué papel juega la tecnología de realidad aumentada en la cirugía de columna?

La realidad aumentada es una tecnología que permite combinar elementos virtuales y físicos en una sola imagen en tiempo real. En la cirugía de columna, la realidad aumentada puede ser utilizada para mejorar la precisión y seguridad de los procedimientos. Algunas aplicaciones de la realidad aumentada en la cirugía de columna incluyen:

Visualización de la anatomía: los sistemas de realidad aumentada pueden proporcionar una vista virtual en tiempo real de la columna vertebral del paciente durante la cirugía. Esto ayuda a los cirujanos a visualizar la anatomía interna con mayor precisión y realizar procedimientos más seguros y eficientes.

Guiado de instrumentos: los sistemas de realidad aumentada también pueden ser utilizados para guiar los instrumentos quirúrgicos durante la cirugía de columna. La imagen virtual proporcionada por la realidad aumentada permite a los cirujanos ver la ubicación exacta de los instrumentos en relación con la anatomía del paciente, lo que ayuda a mejorar la precisión y reducir el riesgo de complicaciones.

Educación y entrenamiento: los sistemas de realidad aumentada pueden ser utilizados para educar y entrenar a los cirujanos en la realización de procedimientos de columna vertebral. La realidad aumentada puede proporcionar una experiencia de aprendizaje interactiva y visualmente atractiva que puede mejorar la comprensión y la retención del conocimiento.

Planificación preoperatoria: los sistemas de realidad aumentada también pueden ser utilizados para la planificación preoperatoria de la cirugía de columna. La imagen virtual proporcionada por la realidad aumentada puede ayudar a los cirujanos a planificar el procedimiento con mayor precisión y anticipar posibles complicaciones.

En resumen, la realidad aumentada puede ser una herramienta útil en la cirugía de columna para mejorar la precisión, seguridad y eficiencia de los procedimientos. Sin embargo, es importante destacar que la tecnología de realidad aumentada aún está en desarrollo y no está indicada para todos los casos. Cada caso debe ser evaluado individualmente por un especialista en la materia.

¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos que se están utilizando en el campo de la neurocirugía?

La neurocirugía es un campo en constante evolución, y los avances tecnológicos están permitiendo a los cirujanos mejorar la precisión y seguridad de los procedimientos, así como mejorar la recuperación de los pacientes. Algunos de los últimos avances tecnológicos en el campo de la neurocirugía incluyen:

Neurocirugía guiada por imágenes: los sistemas de navegación por imágenes están siendo utilizados para ayudar a los cirujanos a planificar y ejecutar procedimientos complejos en el cerebro y la médula espinal. La imagen de resonancia magnética (MRI) y la tomografía computarizada (CT) se combinan con la tecnología de seguimiento en tiempo real para guiar a los cirujanos durante la intervención.

Cirugía robótica: los robots están siendo utilizados en cirugías cerebrales para aumentar la precisión y reducir el daño a los tejidos circundantes. Los cirujanos pueden controlar los robots de manera remota, lo que les permite realizar procedimientos complejos con mayor seguridad y precisión.

Terapia de estimulación cerebral profunda (DBS): la DBS es una técnica en la que se implanta un dispositivo en el cerebro para enviar señales eléctricas a áreas específicas y tratar trastornos neurológicos como la enfermedad de párkinson y la epilepsia. Los últimos dispositivos DBS son más pequeños y ofrecen una mayor precisión en la estimulación.

Terapia de ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU): esta técnica utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para destruir tejido cerebral anormal, como tumores y lesiones, sin la necesidad de una incisión quirúrgica. HIFU también se está empleando como una opción para tratar trastornos neurológicos como el temblor esencial.

Tecnología de realidad virtual (VR): la realidad virtual se está utilizando cada vez más en la neurocirugía para la planificación preoperatoria y la formación de cirujanos. Los modelos 3D de los cerebros y la médula espinal se pueden crear para permitir a los cirujanos practicar procedimientos complejos y explorar diferentes estrategias de tratamiento.

En resumen, la neurocirugía está experimentando rápidos avances en tecnología, lo que permite a los cirujanos realizar procedimientos más precisos y seguros con mejores resultados para los pacientes.