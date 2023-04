Repara tu Deuda Abogados cancela 13.864 € en Avilés (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado tuvo un accidente laboral que redujo sus ingresos y complicó la devolución de las cuotas de los préstamos Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre residente en Aviles (Asturias) una deuda que ascendía a 13.864 euros. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la situación de insolvencia del deudor se inició a raíz de la solicitud de un préstamo personal para cubrir ciertos gastos necesarios y sobrevenidos en aquel momento. Al principio, pudo hacer frente al pago de las cuotas de dicho préstamo, hasta que sufrió un accidente laboral y empezó a destinar la totalidad de los ingresos a cubrir sus necesidades más básicas. Para intentar seguir abonando las cuotas, solicitó microcréditos con la intención de poder devolverlos cuando su situación mejorase. No obstante, aunque está trabajando, no dispuso de la capacidad económica suficiente para solventar la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraba".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Oviedo (Asturias) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del año 2015, el mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Además de ser pionero en su aplicación, también es líder en este mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos ya que en la actualidad ha superado la cifra de 130 millones de euros exonerados a personas de las diferentes comunidades autónomas.

El despacho de abogadostiene entre sus objetivos ayudar a que sus clientes comiencen una nueva vida. Por este motivo, además de la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Repara tu Deuda lucha para que toda persona con problemas pueda tener acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por esta razón, se adapta a las circunstancias de cada persona, facilitando los pagos. "Muchas personas tienen miedo de comenzar el proceso ya que no pueden hacer frente a los honorarios que les solicitan algunos abogados", afirman. "Nuestro objetivo -añaden- es que ninguna que pueda ser beneficiaria de esta legislación se quede sin tener una segunda oportunidad".