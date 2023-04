Rechazar una oferta de trabajo: estos son los motivos que hay detrás de la negativa de un candidato

AdQualis analiza los motivos más comunes por los cuales un candidato decide no avanzar en el proceso de selección. Más allá del salario y las condiciones para conciliar, los candidatos exigen procesos ágiles, comunicación fluida y transparencia en la información. El propósito y compromiso de la organización son una pieza esencial a valorar por parte de aquellos perfiles junior y de middle management Existen multitud de ofertas de empleo y procesos de selección, pero no todos ellos se resuelven de manera ágil y con el éxito, ¿a qué se debe esta situación? AdQualis Human Results, consultora integral en la gestión de personas y talento y pionera en la búsqueda de ejecutivos en España, analiza los principales motivos por los cuales un candidato dice no a una compañía.

Procesos de selección largos y poco atractivos: los candidatos reclaman que los procesos no se demoren en exceso en el tiempo, así como que no se les exija acudir a multitud de entrevistas en las que no hay avances. En ocasiones, los implicados internos no han alineado las preguntas o el objetivo de cada una de las fases, por lo que en las entrevistas se abordan los mismos temas generando una situación de frustración al candidato. Falta de personalización: en el momento en el que una compañía inicia un proceso de selección hay que crear una estrategia adaptada a la tipología de perfil que se busca. Es importante señalar que no se puede tratar de la misma manera a un perfil junior que a uno senior. En este sentido, es importante crear un procedimiento en el que la empresa trate de "enamorar" al candidato, generando una "candidate experience" única. Transparencia y comunicación: para que el proceso de selección sea exitoso es imprescindible ofrecer al candidato total transparencia de las condiciones del puesto, además de canales de comunicación que les permitan resolver dudas en cualquier momento. Estas características son muy valoradas por los candidatos y contribuyen a mejorar la reputación de la empresa. Propósito y compromiso de la compañía: también hay que poner foco en que las nuevas generaciones valoran cada día más el propósito de la compañía. Los millennials y Gen Z buscan organizaciones que se dediquen a iniciativas en línea con sus valores, por lo que dar visibilidad sobre este punto es imprescindible. Condiciones del puesto: por último, al llegar a la recta final, hay que hacerse una pregunta más: "¿qué ofrecemos?" ¿Está la oferta alineada con las necesidades del mercado? En este punto pasan a ser fundamentales las condiciones salariales, la posibilidad de conciliación, el desarrollo profesional dentro de la entidad, así como la flexibilidad horaria o las ventajas fiscales. En este sentido, Bárbara Sánchez, General Manager & Digital Business Manager de AdQualis Talent Search señala: "en la actualidad existe una gran batalla para atraer y retener a perfiles de middle management y, para ello resulta imprescindible realizar un proceso de selección que sea atractivo y ágil para que el candidato se sienta cómodo. Para ello, es imprescindible mejorar la "candidate experience" creando procesos donde facilitemos información constante y de manera transparente, mostrando que se ha creado un proceso ad hoc a sus necesidades y transmitiendo coordinación y alineación por parte de la empresa".