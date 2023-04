Votar en Getafe… Votar en España

Votar es la forma de expresar un deseo y expresarlo “libremente”. “Votum solvit libens merito”. Manera de indicar que la persona que hacía el voto, que expresaba su deseo, lo hacía libremente.



En Getafe, las últimas elecciones municipales reflejaron una mayoría de voto del Partido Popular, 35,45% y el resto de partidos PSOE 21,88%, 19,48% Más Madrid, 9,56% Podemos. La unión de las fuerzas de izquierda desbancaron al Partido Popular de la gobernanza del municipio. Así es la vida, en la política española; las minorías prudentes o no prudentes, centristas o no centristas tienen más influencia en la GOBERNANZA que la suma de votos de la MAYORÍA de ciudadanos.

Pero este detalle no es la base de este artículo. El cogollo del este comentario es la “degradante imagen” que se dio hace uno días en el centro de Getafe, ANTE LA PERSONA DE SARA HERNÁNDEZ, alcaldesa del Partido Socialista.

Insultos, ataques verbales fuera de toda educación social, rayando la ofensa penal. Imágenes de personas mayores enfrentándose con otros ciudadanos, vecinos, convivientes, muchos de ellos en bares y terrazas habitualmente. Ambiente de crispación que expresa todo menos el “VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO”.

Todas estas imágenes de INTOLERANCIA no son nuevas en el municipio de Getafe. Hace años, en las elecciones a las que se presentaba don JUAN SOLER, del Partido Popular, yo, en persona tuve que escuchar, frente al Centro Cívico Juan de la Cierva, megáfonos en mano, insultos, ante niños presentes en la plaza, tales como “Hijo de Puta”, “Ladrón”, “¡Ojalá te...!”, “Maricón”.

Que yo sepa, nadie les detuvo, nadie los llamó al orden, nadie condenó esas palabras. Eso, señores INSULTADORES DE FÁCIL Y OBCENA PALABRA, no es “VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO”: eso es degradar la libertad de voto, la libertad de expresión.

¿Ese es el mensaje que quieren dejar en herencia a sus hijos?

Hace unos días, como he señalado más arriba, doña SARA HERNÁNDEZ estaba presente contemplando impávida el degradante espectáculo que se daba y que la televisión tuvo la valentía de mostrarlo a todos lo que pudieran verla.

Señora SARA HERNÁNDEZ, no queremos esto para Getafe, no queremos los enfrentamientos entre vecinos (memoria de escenas anteriormente vividas y que terminaron en enfrentamientos civiles). Usted, como principalmente representante político de Getafe, es responsable, por lo menos de no salir públicamente y CONDENAR CON DETALLE TODA ACTUACIÓN QUE PRIVE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE CUALQUIER GETAFENSE.

Las imágenes del otro días fueron las imágenes de las dos Españas, las de las bayonetas. Usted es muy joven, pero TIENE OBLIGACIÓN DE CONOCER LA HISTORIA DE SU PAÍS.