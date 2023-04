Repara tu Deuda Abogados cancela 44.633 € en Palma de Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado trabajaba por temporadas y tuvo que acudir a financiación bancaria que se vio incapaz de devolver Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Palma de Mallorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 44.633 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "el deudor se encontraba en una situación de insolvencia dada la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones dinerarias. Trabajaba por temporadas en un hotel. Por ello, se vio obligado a solicitar préstamos dado que con su nómina no llegaba a final de mes. Sin embargo, tuvo que solicitar más para pagar los anteriores y utilizó tarjetas para los gastos esenciales. Llegó un momento en el que se encontró envuelto en un bucle del que no fue capaz de salir. Decidió empezar el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora ya dispone de su cancelación y puede empezar una vida libre de deudas".

Según señalan desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países más tardíos en incorporar a su sistema la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para la cancelación de las deudas de particulares y autónomos. Su entrada en vigor se produjo en 2015. Con anterioridad había habido una recomendación por parte de la Comisión Europea. En septiembre de 2022 se ha llevado a cabo una reforma de la ley para una simplificación del proceso y una disminución en los tiempos para lograr la segunda oportunidad".

Aunque fue aprobada hace ya varios años, lo cierto es que aún hay personas que desconocen la existencia de este mecanismo legal. Otras no lo usan al pensar de forma equivocada que se trata de un proceso más complejo de lo que realmente es. Un tercer grupo no puede hacer frente a los altos honorarios que solicitan algunos abogados.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Desde sus inicios, ha ayudado a particulares y autónomos a salir de la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran. En la actualidad, ha superado la cifra de 130 millones de euros de deuda exonerada a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos al permitirles quedar exonerados de sus deudas siempre que cumplan una serie de requisitos previos. En resumen, es suficiente con que la persona insolvente no haya sido condenada por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe en todo momento de buena fe y que la deuda no supere los 5 millones.