Beneficios de elegir carillas de porcelana para mejorar la sonrisa

Las carillas dentales de porcelana se han convertido en uno de los tratamientos con mayor demanda en el campo de la odontología estética y, no es de extrañar, pues mejora sustancialmente el aspecto de los dientes, consiguiendo resultados naturales y duraderos.

Se trata de finas láminas de porcelana (de porcelana feldespática y sus derivados o en disilicato de litio) que se adhieren al esmalte de los dientes y se moldean a la medida de la paciente, corrigiendo problemas de forma, color o posición dentaria.

¿En qué consiste el proceso de colocación de carillas de porcelana? Para llevar a cabo este procedimiento, se realiza un estudio fotográfico de la cara, la sonrisa y los dientes del paciente y se analizan los movimientos faciales involucrados en la sonrisa, a través de un vídeo grabado. Toda esta información se introduce en un programa de Diseño Digital de Sonrisa, donde se va creando el nuevo aspecto de los dientes tomando en cuenta la fisonomía de cada persona. Una vez obtenido el prototipo digital, se lo muestran al paciente, quien puede opinar y sugerir cambios o correcciones del diseño según sus gustos.

Definido el modelado de las carillas, proceden a la confección de las láminas de porcelana utilizando materiales de primera calidad, con el cual aseguran resultados duraderos. A continuación, hacen uso de las nuevas tecnologías para realizar un pulido mínimo en la superficie del diente para mejorar su estructura. Finalmente, adhieren las carillas sobre la superficie dentaria consiguiendo una sonrisa armoniosa, sana y con aspecto natural.

Ventajas de las carillas de porcelana A diferencia de las carillas de Composite, las carillas de lumineers y las carillas de zirconio, las carillas de porcelana consiguen imitar la naturaleza de los dientes, sin generar un efecto visual de prótesis dentaria. Además, es un tratamiento completamente personalizado, ya que las carillas se diseñan tomando en cuenta las características de cada paciente.

La resistencia es otro de los beneficios de este tratamiento, ya que la porcelana feldespática tiene la propiedad de ser un material inerte duradero que mantiene la forma del diente sin desgastarse fácilmente. Además, el material no presenta cambios de color ni brillo con el paso del tiempo, por lo que no se tiñe ni se mancha. De este modo, se consigue una sonrisa armónica por mucho más tiempo.

Por otra parte, el tratamiento es completamente indoloro para el paciente, siendo especialmente recomendable para personas con fobias odontológicas.

En cuanto al precio de las carillas de porcelana, este va a depender del tipo de diseño, complejidad y número de carillas que se colocarán sobre los dientes.