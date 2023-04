Éxito rotundo de la XXVIII Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-Gástrica

Desde el Hospital Universitario y Politécnico la Fe, se han retransmitido en directo, para todo el mundo, dos esofaguectomías por cirugía mínimamente invasiva para mostrar las particularidades y fases de esta técnica. El encuentro ha contado con representación de la Generalitat Valenciana y el aval de la International Society of Diseases of Esophagus (ISDE) Más de 300 cirujanos han participado en Valencia en laXXVIII Reunión de Cirugía Esofagogástrica organizada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que ha tenido lugar en el Hospital Universitario y Politécnico de la Fe y el Ateneo Mercantil del 29 al 31 de marzo de 2023. Esta reunión ha tenido como objetivo, actualizar el conocimiento, transmitir experiencias acumuladas por grupos expertos y fomentar el diálogo, la discusión y la creación de futuras líneas de trabajo y proyectos colaborativos.

El encuentro ha sido un éxito en cifras: más de 300 asistentes; 16 sponsors; 6 stands en la exposición comercial; un curso precongreso; 180 comunicaciones aceptadas, 22 comunicaciones orales y 103 posters; 2 editoriales; y 14 sesiones repartidas en nueve mesas y cinco conferencias.

En palabras del Dr. Marcos Bruna, coordinador de la sección Esófago-Gástrica de la AEC y presidente de la Reunión, "el evento ha sido todo un éxito en diferentes aspectos. Este ha sido el reencuentro físico de los cirujanos españoles especialistas en esta área, tras la pandemia. Además, nos ha permitido acercarnos a las últimas novedades y actualizaciones en la patología esofagogástrica, sin olvidar la participación de ponentes de renombre".

Por su parte, la presidenta de la AEC, la Dra. Elena Martín, comentó sentirse "muy satisfecha con la Reunión, la participación de los asistentes y la calidad de los contenidos que se han expuesto durante estos tres días, que han sido muy enriquecedores para todos los cirujanos que han asistido".

La Reunión ha contado con la participación de reconocidos expertos, tanto nacionales como internacionales procedentes de Estados Unidos, Japón, Corea, Irlanda, Holanda, Alemania, Italia y Suecia, para profundizar y discutir interesantes puntos del manejo multidisciplinar en la patología. En total se desarrollaron nueve mesas redondas y cinco conferencias con el fin de exponer y discutir temas de actualidad tanto en patología esofagogástrica benigna como maligna.

Además, como antesala a la Reunión, el día 29 de marzo tuvo lugar el Curso Precongreso en el Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, en la que se retransmitió en directo dos procedimientos quirúrgicos complejos de esofaguectomía mínimamente invasiva realizados por cirujanos de reconocido prestigio: la doctora holandesa Suzanne Gisbertz y el doctor japonés Hiroyuki Daiko, quienes explicaron en detalle las peculiaridades y fases de la técnica quirúrgica.

El evento ha contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana representada por el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, además del aval de la International Society of Diseases of Esophagus (ISDE), representado por su presidente, el Dr. John Reynolds.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es