Paraguay: ¿la ley OFAC es aplicable a Cargill, ADM o Claas?

La opinión pública del Paraguay está dividida con relación a la aplicación con efecto internacional de las leyes OFAC, a veces la ley MAGNITSKY o la ley RICO, o la ley KINGPIN con respecto a ciudadanos y/o empresas paraguayas. Muchos están de acuerdo y otros especialmente los políticos comprometidos con la corrupción, NO.

La corrupción es tan grande, tan masiva en el Paraguay, similar a los años 1920 en Chicago, que los ciudadanos avasallados por el aparato estatal corrupto sueñan o desean con ansiedad que el Departamento de Estado Americano intervenga en su caso particular, pues en el Poder Judicial (Ex Ministro Antonio Fretes y sus vínculos con el Grupo Terrorista Hezbollah), Ministerio Público (Ex Fiscala General Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga y sus vínculos con el narcotráfico y su enraizada influencia en la institución), Policía Nacional (marginada), Poder EjecutivoParaguayo, etc. no encuentra ninguna posibilidad de éxito en el respeto asus derechos legítimos.

Mientras estuve entrevistando al Ex MinistroHoracio Galeano Perrone, llego a mi conocimiento que tres empresas Paraguayas han recurrido a Estudios Jurídicos Americanos top-notch, entre ellos dos de la lista THE LEGAL 500de estos uno de entre los diez primeros y entre los cincuenta el segundo y luego a otra firma de menor renombre pero sí especializada en corrupción e investigación. Con la primera existía conflicto de competencia por ser ellos asesores de la firma Cargill INC, el segundo sugirió recurrir a otro estudio menos costoso y el tercero, si bien mostro interés requirió la búsqueda de alguna prueba específica.

El hecho concreto es que las firmas paraguayas continúan en la posición de denunciar a la firma Cargill INC y otras por intervenciónmediante su subsidiaria del Paraguay en apoyo logístico para la producción ycomercialización de granos de soja obtenidos por vías ilegales mediante invasiones de tierras, uno de elloscon el soporte de un conocido narcotraficante y todo ante la advertencia del ilícito por parte del afectado, advertencia no considerada por las multinacionales.

En efecto el señor Ivo Bertoglio (Brasilero) y sus familiares apoyados por el narcotraficante Felipe Acosta Riveros condenado a 25 años pero hoy prófugo de la cárcel dos veces y que cuenta con el encubrimiento y ayuda de toda la Policía Paraguaya y el Ministerio Publico invadieron el inmueble de la firma Paragricola S.A. en la zona fronteriza con Brasil y mediante amenaza a los propietarios procedieron a cultivar soja, marihuana, también construyeron una pista clandestina y obtuvieron la conexión eléctrica de la estatal ANDE con absoluta impunidad e inacción de las autoridades para proteger al propietario. Frente a esta alarmante situación: que medidas ha tomado el actual Ministro del Interior, renombrado embajador Federico Alberto González Franco? La respuesta es: plena gandulería!

Todos estos hechos fueron denunciados hace más de un año pero la justicia continua impávida y tolerante.

Ivo Bertoglio y Felipe Acosta Riveros cuentan con la ayuda (provisiónde insumos y adquisición de granos de la firma Cargill) y también con la provisión de cosechadoras Claas por la subsidiaria de la multinacional Claas en Paraguay.

Con esa infraestructura y el apoyo armado del narcotraficante Felipe Acosta Riveros, Ivo Bertoglio pudo cosechar exitosamente más de 700 hectáreas de soja con rendimiento de aproximadamente 3,500 kilos por hectárea que había comercializadoa través de la firma Agritrade S.A. de aparente capital Puerto Riqueño y la firma Cargill S.A.

La firma Paragricola S.A. había advertido a Cargill S.A. de la irregularidad y del origen ilícito de la explotación que realizaba Ivo Bertoglio pero Cargill nunca tomo la denuncia con seriedad ni investigo ni denuncio las irregularidades, sino quedo expectante al éxito Judicial del narco frente al propietario legítimo. Obviamente hablamos de éxito Judicial amañadopor la extrema corrupción de Jueces y Fiscales existentes en Paraguay; encabezados por César Manuel Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y el Cartista Dr. Luis M. Benítez Riera.

Similar situación se dio con la firma Agro Ramos S.A. y sus directivos y prestanombres que también han sembrado más de 1000 hectáreas usurpadas a las firmas Principado Agropecuaria S.A. y Laguna S.A. con maniobras Judiciales obtenidas en complicidad y mediante coimas a Jueces y Fiscales; mediante esa argucia usurparon losinmuebles invadidos por ya 3 años, también con apoyo de Cargill S.A. y el año pasado de Archer-Daniels-Midland Company (ADM Paraguay S.A.).

En Paraguay todo el mundo se conoce, basta con ir a la peluquería del pueblo o en el almacén y se sabe quién es quién, más aún en la zona rural donde ocurren estos hechos y en el área sojera la información esaúnmás completa y fluida.

Jamás Cargill S.A. o ADM Paraguay S.A. o Claas podrán decir o sostener que pensaban que Ivo Bertoglioo los Sres. Ronaldo Ramos y Fernando Gonzalvez Ramos de Agro Ramos S.A. tenían algún derecho legítimo para cultivar en los inmuebles de Paragricola S.A., Principado Agropecuaria S.A. o Laguna S.A.

No obstante recibieron el pago de insumos o créditos con soja de origen ilícito facilitando el lavado de dinero obtenidomediante esa soja, es decir contribuyeron al ilícito.

Tan efectivo es el espionaje o sistema de inteligencia callejera en el Paraguay que aquí desde Wisconsin por contacto de la empleadaParaguaya de unos amigos tuve conocimiento que el Nickname del periodista Alfredo Boccia Paz quien se regocija de la expresa intervención Americana con la ley OFAC a nivel extra nacional.

A Nani, como se llama la paraguaya,y le comente que el periodista Bocciahabía escrito: “es un espanto que la justicia sea impuesta por un estado extranjero. Pero es más espantoso que, sin esa intromisión, Jorge Bogarín hubiera seguido mostrando su cara de impune felicidad” (refiriéndose a los EE. UU. en el caso Jorge Bogarin).

Me dijo ah si ese es “Mengo” él es de Bella Vista Norte (una ciudad paraguaya), vivían a una cuadra de mi casa, su papá es odontólogo y su mamá profesora de francés. Esta anécdota la cuento para demostrar que en Paraguay todos saben todo.

Nadie en las oficinas de Cargill S.A. ADM Paraguay S.A. o Claas podrán decir que no sabían quiénes eranIvo Bertoglio, Felipe Acosta Riveros, Rolando Ramos y Fernando Gonzalves Ramos o que no sabían dónde sembraban los citados o cuanto menos como es costumbre en estas empresas siempre consultan con las supuestas empresas arrendadoras o propietarios donde siembran sus clientes, eso es una regla inserta en el código de ética de casi todas las empresas multinacionales. Si no lo hicieron confirman que no han obrado con la debida diligenciaque les hubiera evitado apañar hechos delictivos y participar como cómplices de hechos punibles de lavado de dinero usurpación de inmuebles y apropiación de bienes ajenos entre otros.

El método de los narcotraficantes en Paraguay es el siguiente. Un narco interesado en plantar marihuana o traficar cocaína, contrata indígenas y mediante un pago diario los indígenas invaden inmuebles ajenos con la excusa de ser territorio ancestral, eso provoca el apoyo lastimero de muchas organizaciones que terminan destruyendo la economía Paraguaya y fomentando la delincuencia y no vigencia del derecho de propiedad no obstante la jerarquía constitucional, luego aparecen los sojeros brasileros cómplices encubiertos de los narcos que siempre actúan con los indígenas y cultivan soja en los inmuebles usurpados en paralelo el narco cultiva marihuana, roba maderas, hace tala de bosques y trafican cocaína en un territorio inexpugnable.

Estos terrenos constituyen verdaderos claustros disimuladamente protegidos por la Policía o Fiscalía obviamente mediante retribuciones monetarias.

La entidad protectora de Fiscales y Jueces corruptos es nada y menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados presidida anteriormente entre otros por los conocidos Oscar González Daher y Jorge Bogarin, declarados “significativamente corruptos” por el Gobierno del Presidente Joe Bideny Sen. Fernando Silva Facetti que zafo a la declaración pero no deja de ser igual de corrupto que los citados.