Bodegas Obergo explica cuál es la temperatura adecuada para el vino

La bodega situada en la parte alta de la D.O.P. Somontano especifica que existen ciertos parámetros elementales para disfrutar del vino correctamente La temperatura adecuada para el vino viene definida por un rango de temperaturas a las que se debe beber un vino. Y este rango variará según el tipo de uva utilizado, pero también dependerá de la crianza del mismo. Y es que, precisamente en función de la crianza, existen vinos tintos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva.

En Bodegas Obergo, situada a 30 km de Barbastro (Huesca), concretamente en la parte más alta de la Denominación de Origen Protegida Somontano, han decidido comentar aquellos datos fundamentales para no equivocarse con la temperatura.

¿A qué temperatura tomar cada vino?

Siempre habría que dedicar un tiempo de reflexión a encontrar las temperaturas idóneas para disfrutar de cada vino. Y es que el vino tinto joven, sin crianza, por ser más ácido, con menos taninos y estructura, debe ser tomado a una temperatura cercana a los 9ºC. Por su parte, el vino tinto crianza, aquel que ha pasado un mínimo de seis meses en barrica y otros seis en la botella, se recomienda tomar a una temperatura que ronde los 15ºC. Únicamente de esta forma se podrán percibir adecuadamente todos los aromas de un vino.

Por otra parte, los vinos con una crianza larga, es decir, los tintos reserva y los gran reserva, realmente se apreciarán si su temperatura se encuentra cercana a los 17ºC. Además, en los vinos blancos, como que la crianza no es algo tan habitual como en el caso de los vinos tintos, se hablará de vinos blancos jóvenes. Estos deben siempre tomarse fríos. Concretamente, a una temperatura que ronde los 8ºC – 10ºC.

Por último, el vino rosado, al igual que el vino blanco, siempre se disfrutará a temperaturas frías. De nuevo, en torno a los 8ºC-10ºC. Además, aunque en el vino blanco existan algunas crianzas, como es el caso del Obergo Expression Blanco, con 6 meses en barrica de roble americano, el vino rosado no tiene nunca este tipo de elaboración. Un ejemplo de ello, Lágrimas de Obergo, un coupage cuidado y fresco a partir de las uvas garnacha y merlot.

¿Cómo conservar el vino a su temperatura idónea?

Una muy buena opción para conseguir conservar cualquier vino a la temperatura adecuada es hacer uso de las vinotecas. "Sin duda, la vinoteca permitirá adecuar la temperatura del vino, manteniéndola estable. Y es que la temperatura es un elemento fundamental para disfrutar del vino. Mucho más importante de lo que a simple vista podría parecer", comenta Joaquín Vidal, Gerente de Bodegas Obergo.