Cardioalianza organiza un debate sanitario en Madrid y apoya que todos los pacientes tengan acceso al sistema sanitario

Cardioalianza presenta los resultados del informe ‘Las enfermedades cardiovasculares en la Comunidad de Madrid: Propuestas de prioridades para la mejora de la prevención y la atención sanitaria’ Cardioalianza organiza el primer debate sanitario en la Comunidad de Madrid e insta a planificadores y gestores a garantizar que todos los pacientes tengan acceso al sistema sanitario de forma igualitaria, independientemente de su situación geográfica, socioeconómica o de género.

La Comunidad de Madrid tiene una tasa de mortalidad cardiovascular entre mujeres de 196,3 por cada 100.000 habitantes, 26 puntos superior a la tasa de hombres (170,6). La obesidad y el sobrepeso son los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes en la Comunidad, ya que el 49,1% de la población tiene exceso de peso, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe identifica cuatro áreas prioritarias en las que son necesarias medidas que contribuyan a mejorar la prevención y atención de las ECV en la Comunidad de Madrid: la promoción de la salud, prevención y diagnóstico; la continuidad asistencial; la información y formación al paciente; la rehabilitación cardíaca.

Cardioalianza ha presentado en CaixaForum Madrid el documento ‘Las enfermedades cardiovasculares en la Comunidad de Madrid: Propuestas de prioridades en la mejora de la prevención y la atención sanitaria’ en un acto que ha contado con la participación de la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Dª Elena Andradas, y de los representantes de los principales grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid: Dª Marta Marbán, presidenta de la Comisión de Sanidad y diputada del Grupo Parlamentario Popular; D. Javier Padilla, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Más Madrid; D. Carlos Moreno, secretario de Sanidad del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y D. Daniel Cuesta, candidato de la coalición Podemos-Izquierda Unida.

Entre los aspectos clave de la jornada, Maite San Saturnino, presidenta de Cardioalianza, ha destacado que, "es fundamental garantizar la equidad y asegurar que todos los pacientes tengan acceso a un sistema de atención sanitaria de forma igualitaria, independientemente de su situación geográfica, socioeconómica o de género. Para ello son necesarias políticas y estrategias que promuevan el acceso equitativo a servicios y tratamientos para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovasculares".

Cardioalianza, entidad que agrupa en España a más de 50 organizaciones de pacientes con enfermedad cardiovascular, ha participado activamente en la definición de la Estrategia de Salud Cardiovascular (ESCAV), aprobada en abril de 2022 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En línea con la ESCAV, el documento presentado en la Comunidad de Madrid "impulsa la prevención de los factores de riesgo desde una visión integral, la mejora del proceso asistencial y el empoderamiento de la ciudadanía hacia el cuidado de su propia salud", como ha destacado Maite San Saturnino, quien ha añadido que, "estamos en un momento crucial para abordar los cambios necesarios en salud cardiovascular. Es tiempo de revisar y actualizar los planes y programas de las distintas comunidades autónomas y hacerlo en consenso con los agentes e instituciones implicados, organizaciones de pacientes, sociedades científicas, empresas, etc. Desde las organizaciones de pacientes pedimos compromisos claros a los políticos y a los planificadores y gestores".

Como han manifestado los expertos multidisciplinares que han participado en la primera mesa de debate de "análisis de la situación y prioridades a abordar", este informe es una llamada a la acción para mejorar la atención cardiovascular y para poner a las enfermedades cardiovasculares, en adelante ECV, como una prioridad en la agenda política de la Comunidad de Madrid, con programas concretos de promoción de la salud y prevención en áreas como la lucha contra la obesidad, el tabaquismo, la hipercolesterolemia o la hipertensión. En concreto, uno de los mayores problemas de salud pública es, en la actualidad, el aumento de los factores de riesgo de ECV en la población, que es especialmente preocupante entre la población infantil y adolescente, pues uno de cada 4 niños de la Comunidad presenta sobrepeso y el 13% obesidad; "una pandemia que tenemos que frenar para evitar que mañana sean pacientes cardiovasculares", como han señalado los distintos profesionales sanitarios que han participado en la mesa.

Además de destacar la importancia de la prevención, los expertos han subrayado la necesidad de implementar mejoras en las áreas de coordinación sanitaria entre niveles asistenciales, donde la interoperabilidad de la historia clínica compartida es una prioridad; así como el trabajo multidisciplinar, la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, la información y educación sanitaria de pacientes y cuidadores, o la mejora y extensión de la rehabilitación cardiaca.

A las puertas de las elecciones autonómicas, la mesa de debate sobre "propuestas y compromisos" ha reunido a representantes de los principales grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid en el que ha sido el primer debate sanitario "pre-electoral" de la Comunidad de Madrid. Del debate han transcendido distintas propuestas de los grupos parlamentarios enfocadas, principalmente, a empoderar al paciente en su autocuidado y a integrarle en el diseño de los servicios sanitarios a través de las organizaciones de pacientes. Han reforzado la necesidad de mejorar la promoción de la salud, o de pasar de un modelo hospitalocentrista, centrado en el evento agudo, a un modelo más flexible con más competencias y recursos en la atención primaria, más centrado en el paciente crónico. A pesar de que la C. de Madrid es la CCAA con una mayor esperanza de vida, se ha destacado la necesidad de destinar más recursos a la promoción de hábitos de vida saludables (dieta equilibrada, práctica regular de ejercicio y abandono del consumo de tabaco) con el objetivo de mejorar, a largo plazo, la calidad de vida de todos los ciudadanos y retrasar al máximo que se conviertan en pacientes. En línea con las propuestas de Cardioalianza, se ha destacado también la necesidad de expandir las Unidades de Rehabilitación Cardiaca a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, así como a los centros de primaria y otros centros comunitarios, y se ha subrayado la necesidad de actualizar el Plan de Salud Cardiovascular de la Comunidad de Madrid del 2007.

Prioridades del informe:

En concreto, en el informe se han identificado cuatro áreas clave para la implementación de estrategias y acciones que contribuyan a mejorar el proceso asistencial de las ECV en la Comunidad de Madrid, las cuales incluyen un conjunto de propuestas basadas en recomendaciones de expertos sanitarios y pacientes:

Promoción de la salud, prevención y diagnóstico

La prevención de la aparición de los factores de riesgo cardiovasculares es una de las líneas de actuación prioritarias del ámbito sanitario, en el cual se incluye el fomento de la autoconciencia y el autocuidado de la salud por parte de la ciudadanía. Para ello, es fundamental que la población esté informada sobre las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo involucrados en su desarrollo y que sea capaz de reconocer los síntomas de alerta que requieren atención médica, así como ser consciente de la importancia de llevar una alimentación y estilo de vida saludable, tanto durante la infancia como durante la edad adulta, para prevenir o reducir los factores de riesgo y mejorar el control de las ECV. En este ámbito se instan las siguientes propuestas de acción:

Implementar políticas y programas para promover entornos saludables y fomentar hábitos saludables en la población

Promover la creación de leyes y regulaciones que limiten el consumo de tabaco en espacios públicos

Implementar programas de educación y promoción de la salud en escuelas

Desarrollar campañas de prevención enfocadas en adolescentes utilizando estrategias de comunicación actuales y relevantes

Establecer programas y estrategias de intervención y prevención para el abordaje de factores de riesgo cardiovasculares

Implementar protocolos de diagnóstico precoz como práctica sistemática en atención primaria Continuidad asistencial

La continuidad asistencial es un aspecto clave que tiene como objetivo garantizar el adecuado tratamiento y seguimiento de los pacientes con ECV a lo largo del proceso asistencial integral. La adecuada gestión de la continuidad asistencial beneficia tanto a los pacientes como a los profesionales sanitaros y al sistema sanitario en su conjunto, ya que reduce el número de ingresos hospitalarios innecesarios y mejora el control del estado de salud de los pacientes, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. En este ámbito se instan las siguientes propuestas de acción:

Implementar un sistema de historia clínica compartida

Crear equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales de AP y AH y establecer el trabajo por procesos asistenciales integrados y vías de comunicación eficientes

Potenciar la especialización en enfermería de atención primaria y proveer los recursos necesarios para su fortalecimiento

Establecer informes de alta simplificados y unificados

Implementar programas de evaluación y seguimiento de la situación social de los pacientes

Implementar programas de contrato compartidos basados en indicadores estratégicos simples

Asegurar la coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales Información y formación al paciente

La educación y formación de los pacientes les permite participar de manera más activa en su propio cuidado de la salud. Un paciente informado podrá llegar a ser un paciente empoderado lo que le permitirá conocer mejor su enfermedad, el pronóstico y poder tomar decisiones para lograr el mayor control posible de su estado de salud. En este ámbito se instan las siguientes propuestas de acción:

Implementar programas de educación y empoderamiento del paciente en el manejo de su salud

Establecer protocolos de comunicación y coordinación entre los diferentes profesionales sanitarios para unificar la información que recibe el paciente

Crear un sistema de información unificado y simplificado destinado a los pacientes

Integrar recursos de información oficiales y de interés relacionados con la patología del paciente en su historia clínica

Reestablecer los grupos de educación para la salud entre pacientes Rehabilitación cardiaca

La rehabilitación cardíaca (RC) tiene un gran impacto positivo en los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular, ya que puede reducir la probabilidad de ingresos hospitalarios y disminuir el riesgo cardiovascular a través de la modificación de los factores de riesgo y de los hábitos de vida. Además, la RC permite a los pacientes recuperarse y readaptarse a una vida normal desde el punto de vista personal, social, familiar y laboral. En este ámbito se instan las siguientes propuestas de acción:

Establecer un sistema de estratificación de pacientes

Incrementar la dotación de recursos y establecer equipos multidisciplinares

Establecer programas de rehabilitación cardiaca en el entorno comunitario

Potenciar la tele-rehabilitación Comité científico:

El documento ‘Las enfermedades cardiovasculares en la Comunidad de Madrid’ es un proyecto multidisciplinar en el que ha participado, las organizaciones de CardioAlianza, asi como un Comité Científico formado por profesionales sanitarios de diferentes especialidades:

Ángeles Beatriz Álvarez. Enfermera especialista familiar y comunitaria. Responsable de Enfermería en el Centro Salud Goya.

Enfermera especialista familiar y comunitaria. Responsable de Enfermería en el Centro Salud Goya. Mª Rosario Azcutia . Gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria.

. Gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria. Héctor Bueno . Coordinador Cardiología Clínica/Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario 12 de Octubre y Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

. Coordinador Cardiología Clínica/Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario 12 de Octubre y Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Mª Isabel Egocheaga . Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Responsable del Área Cardiovascular y Diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Responsable del Área Cardiovascular y Diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Manuel Martínez-Sellés . Jefe de sección en la Unidad Cuidados Cardiológicos Agudos en el Hospital Universitario Gregorio Marañón.

. Jefe de sección en la Unidad Cuidados Cardiológicos Agudos en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Mónica Serrano . Enfermera en la Unidad de insuficiencia cardiaca en el Hospital Clínico San Carlos.

. Enfermera en la Unidad de insuficiencia cardiaca en el Hospital Clínico San Carlos. Carmen Suárez. Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario de La Princesa. Asimismo, el proyecto cuenta con un Comité de Pacientes formado por representantes de las organizaciones de pacientes integradas en Cardioalianza. Consultar informe completo de la C. De Madrid en este link

Acerca de Cardioalianza

Cardioalianza es una asociación que agrupa a 18 organizaciones no lucrativas, con 58 puntos de atención en toda España, dedicadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con enfermedad cardiovascular. Tiene como visión ser la organización referente de los pacientes con enfermedades cardiovasculares -independiente y sostenible- y la representante de sus derechos y necesidades ante los agentes de interés implicados en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para alcanzar una atención personalizada e integral. Tiene como principales objetivos empoderar a pacientes y a entidades de pacientes para promover una participación activa, cooperar con las Administraciones Públicas y otros agentes del sistema sociosanitario para la mejora del bienestar y la calidad de vida de los pacientes, generar conocimiento sobre la situación y necesidades de los pacientes cardiovasculares o desarrollar alianzas estratégicas con otras organizaciones afines, sociedades científicas, organizaciones profesionales y empresas del sector sociosanitario. Para más información sobre Cardioalianza pinchar aquí.