Mail Boxes Etc. se une como patrocinador oficial de la Real Federación Española de Tenis

Mail Boxes Etc. (MBE) se enorgullece en anunciar su colaboración con la Real Federación Española de Tenis (RFET) como patrocinador oficial y proveedor de servicios de logística para los próximos dos años. MBE brindará su apoyo a las selecciones españolas de Copa Davis y Billy Jean King Cup, reafirmando su compromiso con el deporte y su presencia en el ámbito internacional Esta alianza permitirá a MBE, una reconocida multinacional presente en más de 52 países y con 3.100 puntos de servicio, fortalecer su presencia en el mundo del deporte y colaborar estrechamente con la RFET en sus necesidades logísticas. La creciente popularidad del tenis en España demanda una infraestructura sólida y eficiente en el envío de diversos elementos involucrados en las competiciones.

Gorka Uranga, Director General de MBE España y Portugal, expresó su entusiasmo por la colaboración: "es un placer formar parte de esta gran familia del tenis, apoyar los valores que representa el deporte a nivel nacional y aportar nuestro granito de arena cubriendo las necesidades logísticas. Desde Mail Boxes Etc. brindamos por un futuro lleno de logros y esperamos ir de la mano compartiendo éxitos deportivos y de crecimiento conjunto".

Miguel Díaz, Presidente de la RFET, también destacó la importancia de esta alianza: "llevamos mucho tiempo apostando por el crecimiento de nuestra red de colaboradores y noticias como esta refuerzan nuestra estrategia. Tener a MBE nos hará mejores y podremos aportar más valor a la red de torneos que seguimos construyendo".

Esta colaboración entre MBE y la RFET es una muestra del compromiso de ambas organizaciones con el deporte y su apuesta por el desarrollo y crecimiento del tenis en España. La eficiencia, seguridad y rapidez en los envíos que MBE proporcionará como proveedor oficial de servicios logísticos de la RFET contribuirá al éxito de los equipos nacionales de tenis en sus competiciones y al fortalecimiento de la relación entre las dos entidades.

Mail Boxes Etc. continúa expandiendo su presencia en el ámbito deportivo y reafirma su compromiso con la excelencia en la prestación de servicios logísticos a nivel nacional e internacional. La compañía espera que esta alianza con la RFET sea el inicio de una relación fructífera y exitosa en el mundo del tenis.