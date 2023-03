El 80% de los puntos de carga públicos todavía tiene menos de 22 kw de potencia en España y es demasiado lento para impulsar el coche eléctrico

El presidente de AMETIC, Pedro Mier, afirma en la clausura del Collaborate Pamplona 2023 de Atlas Tecnológico, que la sostenibilidad "se nos está quedando corta" y ofrece las herramientas digitales para dar el paso hacia "la recuperación de ecosistemas". Más de 200 directivos se reúnen en la cumbre de la industria 4.0 y la sostenibilidad, en la que han podido visitar las plantas de Volkswagen, SKF, Congelados de Navarra y MTorres Diseños Industriales y conocer una veintena de casos de éxito empresariales El evento Collaborate de Atlas Tecnológico ha reunido a más de 200 directivos de la industria 4.0 y el sector de servicios tecnológicos en la sede de la Universidad de Navarra en Pamplona durante dos jornadas en las que se ha hablado de "Industria, un ecosistema sostenible". El presidente de la patronal eTIC española AMETIC, Pedro Mier, ha afirmado en el discurso de clausura que la sostenibilidad "se nos está quedando como un concepto antiguo, no es suficiente aguantar donde estamos, hay que empezar a hablar ya de la recuperación de los ecosistemas".

En esa tarea, ha añadido Pedro Mier "las tecnologías digitales son el primer aliado, vía sensorización, robotización, inteligencia artificial, divulgación, el impulso por compartir, y sobre todo por su contribución para incorporar la sostenibilidad al propósito esencial de la empresa". Según su visión, "habrá una nueva generación de empresas planet possitive, que nacen desde el origen para hacer algo positivo por la naturaleza", entre las que ha citado a Ecoalf y Ocean52.

La crisis energética ha fortalecido el interés por el hidrógeno, se estima que la producción de bajas emisiones será de entre 16 y 24 millones de toneladas al año en 2030. En esta línea, "Nosotros creemos en el hidrógeno exportado a Europa más que en el generado en Europa, apostamos por la generación en remoto y traer el hidrógeno en vía derivada", ha desvelado Javier Ramírez, director de hidrógeno EFuels de Nordex.

En el caso del coche eléctrico, España presenta un problema de escasez de puntos de recarga. Pese a que los conductores cada vez cuentan con más cargadores en la red de carreteras, siguen sin ser suficientes además su capacidad no favorece al desarrollo del sector transporte. "En el camino hacia la descarbonización ayudaría tener subvenciones reales", ANFAC habla de que sólo el 21% de los cargadores públicos superan los 22 kilovatios, "lo que significa un cargador de carácter lento, un elemento que no puede utilizarse en los camiones porque necesitaríamos un tiempo de carga de hasta diez horas. Para un vehículo de largo recorrido los biocombustibles serán la mejor solución como podría ser el gas licuado o la pila de hidrógeno", según Carmen Soto, product manager de Volvo Trucks.

El Collaborate de Atlas Tecnológico ha permitido hacer un repaso del contexto económico y geoestratégico actual. El presidente de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza, ha centrado su intervención en el Collaborate Pamplona 2023 ha asegurado que "tenemos un problema de gestión y gobernanza en los fondos europeos y ese es un grave problema". El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha convertido, como consecuencia de ello, "en una grave acción contra las pymes, ha sido un desastre, se han ido desilusionando. Quitando el KIT Digital, el resto ha sido una sorpresa, una desgracia para las pymes que tenían ilusión de conseguir fondos".

Por su parte, en su análisis sobre el papel de la energía como catalizador del Nuevo Orden mundial, el teniente general en la reserva y experto en geopolítica Francisco Gan ha asegurado que "no es posible una transición paulatina entre un modelo de energía y otro, la convivencia entre hidrocarburos y energías verdes. Nadie va a ceder su poder porque le impongan una transición verde. Desde las siete hermanas, la geopolítica gira en torno a la energía y ésta supone el 39% de todos los intercambios económicos mundiales".

La rectora de la Universidad de Navarra, Maria Iraburu, encargada de la intervención inaugural del Collaborate Pamplona 2023, ha apostado por potenciar la capacidad de la ciencia para aportar "fiabilidad y confianza" en el debate sobre la sostenibilidad. "Como toda actividad humana puede ser manipulable", es compleja, "y los ciudadanos están desconcertados", ha apuntado. En su opinión, "no sirve cualquier ciencia para el desarrollo sostenible, tiene que ser buena ciencia: de calidad, fiable, realizada con criterios de excelencia, ciencia libre, abierta a las contribuciones de otro, no vale el especialista que no mira más allá de lo suyo, abierta al diálogo, realista y bien comunicada, que hable con la sociedad de su nivel de certeza".

Para satisfacer esta necesidad, según Iraburu, "las universidades tenemos una oportunidad de ser generadoras de confianza, tenemos la misión de mejorar a las personas y la sociedad, de proporcionar buena ciencia". Eso implica que esté "en conexión con la realidad de las empresas", algo que va más allá de la relación de los departamentos de I+D+i y los laboratorios: hay que "generar conocimiento sobre cómo hacer organizaciones más humanas y sostenibles a partir del propósito corporativo".

El catedrático de Termodinámica en Tecnun-Escuela de Ingeniería de la UNAV y director de la Cátedra de Transición Energética de la Fundación Repsol, Tomás Gómez-Acebo, ha señalado que el "hidrógeno es un bebé, no existe" y habrá que esperar a 2050 para que el obtenido con fuentes de energía renovables, el hidrógeno verde, pueda competir en coste con el llamado hidrógeno gris. Entre los proyectos en marcha ha destacado la electrolizadora de un gigavatio que diseña Iberdrola, alimentada con energía solar, asociada a una fábrica de producción de acero; y la locomotora de hidrógeno en la que trabaja CAF para la línea Zaragoza-Canfranc.

El evento Collaborate "Industria, un ecosistema sostenible", organizado por Atlas Tecnológico y celebrado en la sede de la Universidad de Navarra (UNAV) en Pamplona, ha reunido a más de 200 directivos de la industria 4.0 y del sector de servicios tecnológicos. Ha incluido un homenaje a la figura de Manuel Torres, fundador de MTorres Diseños Industriales, en el que han intervenido Alfonso Sánchez Tabernero, presidente de la Asociación de Amigos Universidad de Navarra; Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra; y Yolanda Torres, vicepresidenta de MTorres Diseños Industriales.

Los asistentes han podido visitar cuatro plantas referentes del sector industrial de Navarra: Volkswagen, SKF, Congelados de Navarra y MTorres Diseños Industriales. Además, en el transcurso del evento han conocido los casos de éxito en la aplicación de la tecnología de compañías como MyEnergyMap, Volvo Trucks, Nagrifood, Grupo BP, Fersa Bearings, Integral Innovation Experts, Kellogg’s, Nordex, Viscofan, Lodisna, Bookker, BeePlanet, Zetrack, Campelo Exportación y Granja de Desarrollo Ovino AGM.