El alquiler temporal, de media, un 21% más económico que el alquiler turístico y un 27% por debajo de un hotel

El alquiler temporal está creciendo a un ritmo del 200%, pero Youhomey recuerda que solo se pueden acoger a esta modalidad, aquellas personas que se trasladan por negocios o estudios por tiempo determinado El alquiler temporal se ha convertido en una opción cada vez más popular entre aquellos que deben cambiar de ciudad por una larga temporada y, según un nuevo estudio elaborado por la compañía Youhomey, el motivo es que se trata de una opción más económica.

Según el análisis elaborado por la compañía especializada en alquiler temporal Youhomey, este tipo de alojamiento es de media, un 21% más económico que el alquiler turístico y un 27% más económico que el alojamiento en hotel.

Youhomey, una plataforma líder en alquiler temporal ha sido testigo de este cambio en la preferencia de los viajeros, y su director general, Rodrigo Herrero, ha comentado sobre la situación actual del mercado de alojamiento.

"Los datos muestran que muchas personas que buscan alojamiento por unos meses están buscando opciones más económicas y flexibles, y el alquiler temporal cumple con estas expectativas" ha añadido. El alquiler de una vivienda, además de suponer un importante ahorro económico, permite otro tipo de ventajas relacionadas con el presupuesto como es la posibilidad de cocinar en casa. También, en la mayor parte de los casos, una vivienda ofrece más espacio que una habitación de hotel, -lo cual es cada día más importante si el motivo del traslado es profesional o por estudios-, y ofrece comodidades adicionales como el hecho de estar totalmente equipadas con todo lo necesario para estadías relativamente largas, como lavadora, secadora, cocina completa, etc.

Por todos estos motivos, Youhomey concluyó 2022 con una tasa de ocupación del 100%, una cifra un 20% superior a la alcanzada en 2021. Además, la compañía ha incrementado también un 45% del número de operaciones en el último año, creciendo desde las 300 actuaciones del ejercicio anterior -entre noviembre de 2021 a octubre de 2022- hasta las 540 de estos últimos doce meses. Para este año, sus previsiones son alcanzar las 750 operaciones.

Inmersa en el mercado inmobiliario de Madrid, con una cartera en gestión de 150 propiedades con rentas medias en el entorno de los 1.500 euros mensuales, Youhomey se ha especializado en un producto orientado al cliente corporativo y al estudiante de nivel superior que se traslada a una gran capital para un periodo de formación relativamente corto, en su mayor parte de las ocasiones para realizar un MBA o similar.

"Aunque el alquiler temporal está creciendo a un ritmo del 200%, recuerda Herrero, solo se pueden acoger a esta modalidad aquellas personas que se trasladan a una ciudad por negocios o por estudios por un tiempo determinado, que oscila entre los 32 y los 180 días".

Para el propietario de estas viviendas, Youhomey ofrece un servicio que suponer desde comercialización de la misma, visitas, hasta todos aquellos asuntos relacionados con la firma del contrato y la fiscalidad de los ingresos, la gestión de la fianza, la entrega de llaves, las reparaciones o limpieza entre inquilino e inquilino, el cobro de la renta, la gestión de todos los suministros, y un largo etcétera.

Este modelo de gestión permite a Youhomey encargarse de la gestión integral de la vivienda, optimizando los costes operativos -servicios como los consumos de luz, wifi, mantenimiento, etc.- de los activos inmobiliarios, de modo que el propietario recibe la renta pactada todos los días 10 de cada mes, "independientemente de si la vivienda está alquilada o no, y aún en el caso de que esta fuera okupada" afirma Herrero.

El objetivo para 2023 es continuar su expansión en servicios y su desarrollo por las principales ciudades españolas, todo ello soportado exclusivamente con fondos propios. Y, en términos de facturación, generar unos ingresos totales cercanos a los 8 millones de euros, un 50% más que los que alcanzó el pasado ejercicio.