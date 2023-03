Gran Doblas y Amontillado Viejas Soleras, Medallas Gran Oro del Real Casino de Madrid

Bodegas Doblas es una bodega familiar, situada en el cordobés pueblo de Moriles, dirigida por Antonio Doblas Martos, propietario y personaje de gran tradición vitivinícola que ha sabido combinar la sabiduría de generaciones con tecnologías modernas, para elaborar vinos de calidad.

Antonio Doblas Martos

“Utilizamos uvas seleccionadas de la variedad Pedro Ximénez de nuestros mejores pagos de Moriles Alto, tierras consideradas de calidad superior por el Consejo Regulador Montilla-Moriles. En nuestra bodega se elaboran, en la actualidad, una amplia gama de vinos: Jóvenes, de tinaja, Finos, Amontillados y Pedro Ximénez. Entre ellos cabe destacar los vinos en Rama, que son aquellos extraídos directamente de las tinajas o botas. Merecen una mención especial los vinos Ecológicos, que surgen de la apuesta de Bodegas Doblas por la diversificación, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y que son elaborados mediante procesos naturales”. Afirma sonriente, Antonio Doblas Martos, quien muestra, con cierto orgullo, las Medallas Gran Oro otorgadas en el Real Casino de Madrid.

GRAN DOBLAS La cata Color dorado, amarillo pajizo, con tonalidades verdosas. Aroma penetrante de reminiscencias de frutos secos: almendras, levaduras y matices amargos y salinos. En boca es ligero, armonioso, equilibrado, delicado, poco denso, muy seco y amplio salino. Un reronasal persistente sugiere tapas ibéricas, parrilladas de mariscos andaluces, cantábricos y salazones.

Ficha D. O. Montilla-Moriles. Tipo de vino: Fino. Crianza Biológica bajo velo de flor. Variedad: 100% Pedro Ximénez. Graduación alcohólica: 15%. Servicio: 8/10 º C. Precio medio: Entre 8 y10 €.

AMONTILLADO VIEJAS SOLERAS



La cata Elaborado a partir de la variedad Pedro Ximénez, con crianza biológica y oxidativa. La familia Doblas tiene una bota fundacional de Alvear que data del 1870 y que solo se han hecho dos sacas en su historia.

Color ambarino, con toques dorados. Aromas de cáscara de cítricos, bollería, caramelo tostado, levadura, almendras y avellanas tostadas, ligeramente punzante y delicada ebanistería. Boca de ataque cálido, suave, sedoso. Un paso por el paladar persistente invita ser acompañado por buenas raciones de ibéricos de alto nivel, pinchos de chefs creativos y siempre en tertulias con buena compañía

Ficha D.O. Montilla-Moriles. Variedad: 100% Pedro Ximénez. Graduación alcohólica: 18 %. Precio medio: Entre 15 y 18 €.

TRECE LAGARES La cata Es un blanco joven sin envejecimiento elaborado con uvas seleccionadas de cosecha propia de distintas variedades de la zona. Color amarillo pálido brillante, con reflejos verdosos. Aromas intensos de fruta tropical, -plátano, mango y piña- junto con flores blancas y tonos cítricos. En la boca es ligero y alegre, elegante con buena estructura y agradables recuerdos de fruta blanca fresca. Ideal para ser acompañado con arroces mediterráneos, pastas, pescados a la plancha y al horno, mariscos y espetos malagueños.

Ficha Variedades locales. Alcohol 11% Vol. Precio: 5/6 €.

ENOTURISMO

Una interesante escapada para conocer unos preciosos viñedos y todo el proceso de elaboración de estos vinos dentro de la denominación Montilla-Moriles; además, la bodega ofrece una amplia y dinámica programación de actividades que incluyen visitas guiadas y catas comentadas.

Bodegas Doblas C/ 28 de Febrero, 25 14510 Moriles (Córdoba) Teléfono: 957 537 942 info@bodegasdoblas.com marketing@bodegasdoblas.com