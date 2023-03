ZEISS VISION CENTER Viapol recomienda poner a punto la visión antes de coger el coche en Semana Santa

En el año 2022, según la Dirección General de Tráfico, se produjeron 8,4 millones de desplazamientos, sólo en los días centrales de la Semana Santa. En ZVC Viapol aseguran que las gafas también pueden ayudar a los conductores a sentirse más seguros al volante, y por tanto a llegar a su destino tranquilos y seguro La Semana Santa supone uno de los periodos más conflictivos del año desde el punto de vista de la conducción, ya que en estas fechas se producen multitud de desplazamientos en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los mismos días y horas. En el año 2022, y según la Dirección General de Tráfico se produjeron 8,4 millones de desplazamientos, sólo en los días centrales de las vacaciones.

La seguridad al volante depende de muchos factores. La propia DGT reitera consejos como planificar con antelación el viaje realizando una completa puesta a punto del vehículo antes de salir, evitar en la medida de lo posible los días y horas más desfavorables, y buscar siempre la mejor ruta para evitar imprevistos. Pero incluso más importante que eso es que los conductores -y sus ojos- también estén a punto. No en vano, el 90% de la información que recibimos, llega a través de los ojos.

Por eso, en primer lugar, a partir de los 18 años, la edad con la que se puede empezar a conducir en España, Javier Vega, director técnico de ZEISS VISION CENTER Sevilla, recomienda hacerse al menos una revisión visual cada dos años. Y, a partir de los treinta, una al año. El 83% de las personas que ya utilizan gafas graduadas son también conductores. La gran mayoría de ellos (un 72%), está interesado en contar con unas gafas de uso diario que, a su vez, puedan solucionar los retos específicos que plantea la conducción, ya que experimentan incomodidades o problemas de visión al conducir con lluvia (94%), al atardecer (88%), de noche (76%) o con niebla (74%) (1).

Conduciendo, los ojos trabajan sin descanso. Cambian de enfoque constantemente entre la carretera, el GPS y los espejos retrovisores y laterales. El mal tiempo y las condiciones de luz adversas, dificultan la visión en la conducción. Afortunadamente, las gafas también son un elemento de seguridad en la conducción. El diseño de lentes oftálmicas como ZEISS DriveSafe, gafas diarias para la conducción, reduce el estrés visual al volante y facilita la visión de los conductores para que lleguen a su destino, relajados y seguros, especialmente cuando la visibilidad es menor.

Uno de los momentos que genera más inseguridad al volante llega cuando, de noche, cuando los conductores se cruzan con un coche de faros potentes, de Xenon, que les ciega. Javier Vega explica que la tecnología de las gafas ayuda a evitar el deslumbramiento: "Los deslumbramientos reducen la visibilidad de los objetos y la sensibilidad del ojo a los contrastes. Las lentes ZEISS DriveSafe reflejan parcialmente las luces de los otros vehículos y disminuyen el deslumbramiento percibido por el conductor, el tan temido efecto halo", sigue Vega.

Otra situación comprometida se produce cuando el conductor mueve la cabeza para mirar los retrovisores o el cuadro de mandos, y deja, momentáneamente, de fijar mantener la vista sobre la carretera (97% del tiempo de conducción frente a un 3% que puede resultar crítico), y aún más si es usuario de lentes progresivas. "Soluciones como las lentes DriveSafe evitan movimientos horizontales de la cabeza, y facilitan que el conductor mantenga la vista al frente", añade en este sentido Vega.

Los conductores también se sienten inseguros en condiciones de luz escasa o en situaciones climatológicas adversas. En este sentido, también la tecnología de las gafas, puede ayudar a conducir más seguros cuando hay menos visibilidad. La pupila cambia de tamaño a lo largo del día. Cuanta más luz hay alrededor, más pequeña es, y viceversa. En condiciones de luz escasa, su diámetro es intermedio. En este caso, la percepción del espacio, así como el cálculo de la distancia, es más difícil para el conductor. "El diseño de las lentes ZEISS DriveSafe toma en consideración el aumento de diámetro de la pupila del usuario cuando conduce con poca luz y su profundidad de enfoque se reduce, compensándolo mediante la Tecnología Luminance Design (TLD). El diseño de DriveSafe mejora la percepción del contraste y aumenta la visibilidad en condiciones meteorológicas adversas, además de reducir la fatiga visual. Un error de percepción de unos pocos metros, conduciendo, puede ser la diferencia entre sufrir o no un accidente", termina el óptico.

Así, para los sevillanos que estén pensando en viajar esta Semana Santa, ZEISS VISION CENTER Viapol recomienda que, además de una previa planificación del viaje y de la correcta puesta a punto del vehículo, como insiste en todos sus mensajes la DGT, una revisión visual para una posible actualización de la corrección óptica. "El elemento de seguridad más importante de un coche, es, sin duda, el conductor. Por eso, asegurarse de tener la mejor visión es lo más importante que podemos hacer todas las personas que cogemos un volante a diario. Afortunadamente, nuestras gafas también pueden ayudarnos a sentirnos más seguros en esta acción tan cotidiana", termina Javier Vega.

[1] ZEISS data on file. Market research study (August 2013) with ECPs & consumers with 480 participants in USA and Germany