Cumplir con la normativa de accesibilidad web, por ADDAW

Actualmente, más de 135 millones de personas viven con alguna discapacidad en Europa, cifra que se encuentra en aumento a medida que la población envejece. Debido a que hoy en día las herramientas digitales se han convertido en el método más común para realizar operaciones en el día a día, muchos usuarios encuentran barreras que les impiden realizar las tareas cotidianas cuando no se respetan los estándares de accesibilidad. Por ello, cada vez son más las empresas que confían en ADDAW para realizar auditorías de accesibilidad con el fin de cumplir la normativa de accesibilidad y la directiva de accesibilidad europea.

La normativa de accesibilidad web española y la directiva de accesibilidad europea La Directiva de Accesibilidad Web de la UE surgió con el fin de garantizar que todos los sitios web gubernamentales sigan los mismos estándares de accesibilidad, pero la regulación también afecta a las empresas privadas. A través de la misma, los estados miembros de la Unión Europea deben implementar, y hacer cumplir, estándares de accesibilidad uniformes basados en las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.1 publicadas por el Consorcio World Wide Web (W3C).

Pero, ¿cómo cumplir la normativa?

Además de realizar una declaración de accesibilidad pública, los sitios web deben asegurarse de cumplir con los estándares de accesibilidad razonables según la norma, proporcionar a los usuarios recursos para informar sobre problemas de accesibilidad y proporcionar un enlace que explique los procedimientos de aplicación de la Directiva de Accesibilidad Web de la UE. Teniendo como base la normativa europea, España creó su propia normativa de accesibilidad, que suma como requisito que para que las instituciones cumplan con la normativa de accesibilidad es necesario que entreguen el Informe de Revisión de Accesibilidad o IRA.

Es importante destacar que ningún plugin de accesibilidad, ni la suma de todos ellos, harán que una web sea accesible, ya que muchos de los criterios que contemplan la norma deben revisarse y corregirse de forma manual.

Gracias a su experiencia en el conocimiento de la Ley Europea de Accesibilidad y la Ley Española de Accesibilidad, ADDAW se erige como una excelente opción a la hora de implementar los estándares de la normativa de accesibilidad y directiva de accesibilidad europea en todas las empresas.

Una asociación que vela por el derecho a la accesibilidad web ADDAW significa Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web, una asociación que lucha para que el cumplimiento de este derecho sea una realidad y no un privilegio.

El mismo implica que todas las personas, independientemente de que tengan o no alguna discapacidad, puedan navegar y realizar gestiones por internet en igualdad de condiciones.

La iniciativa de ADDAW busca lograr la visibilización de la importancia de la accesibilidad, a través de la creación de un directorio de webs accesibles y de la realización de auditorías de accesibilidad a todo tipo de sitios web. Esto les permite informar a las páginas que no tengan una correcta accesibilidad sobre la necesidad de tener su web accesible y sobre las ventajas que tiene hacerlo, mediante el trabajo de sus auditores expertos.