Ideas de Ocio, un blog en el que encontrar algunas de las mejores actividades de ocio en Barcelona

Quienes se encuentran en Barcelona cuentan ahora con un blog recomendado donde encontrarán todas las alternativas de ocio para pasarlo bien en esta ciudad cosmopolita. Se trata de Ideas de Ocio, un sitio virtual que dispone de información actualizada sobre alojamientos, gastronomía, arte, ocio, destinos de interés y actividades disponibles.

Eva Núñez, una de las desarrolladoras, explica que ha creado esta web con el objetivo de proporcionar información sobre los sitios que ha visitado. Se trata de información de primera mano, basada en opiniones objetivas y sinceras sobre lo que le ha gustado y lo que no en Barcelona.

También incluye sugerencias sobre sitios pendientes en su wish list viajera, y eventos que le parecen interesantes.

Ideas de ocio fáciles de ubicar El nuevo sitio está estructurado de una manera muy amigable para que la navegación sea sencilla y la información sea fácil de ubicar por categoría. De esta manera, los internautas pueden indagar fácil y rápidamente el tema de ocio que más les interesa, saber qué está en agenda y hasta conocer sugerencias sobre lugares que visitar.

Por ejemplo, en el apartado de alojamiento, hay artículos sobre distintas alternativas hoteleras, no solo en Barcelona, yendo desde estructuras rurales como Casa Bara (en Huesca), hasta algunos de los clubes privados más exclusivos de la Ciudad Condal, como Juno House, The Cover o Soho House. En cada una de las referencias hay información sobre las condiciones de estancia, costes y actividades a las que se puede tener acceso. En el caso de la gastronomía, Ideas de Ocio presenta un abanico de alternativas para diferentes ocasiones y gustos a lo largo y ancho de la ciudad.

Además de proporcionar información sobre restaurantes, la web también promociona lugares temáticos. Un ejemplo son las cafeterías de gatos como Espai de Gats, donde además de degustar un buen café, se puede jugar con estos animales o el espectáculo de Murder Mystery interactivo que ofrece la Casa de la Seda.

Planes originales y gratuitos para realizar en Barcelona Eva Núñez es una viajera incansable y siempre busca sitios nuevos para vivir las experiencias de ocio más originales. Una de sus publicaciones destacadas refleja su afán por explorar lugares únicos, se habla de su visita a la cárcel La Modelo de Barcelona.

Este es un centro de reclusión que cuenta buena parte de la historia de la ciudad a lo largo del siglo XX, especialmente durante la era franquista. Al llegar al lugar, un guía especializado conduce a los visitantes a los distintos espacios del recinto carcelario, sus celdas, patios y galerías. Es un tour lleno de aprendizaje en el que se podrán conocer las ideas que inspiraron su particular arquitectura.

Otra sugerencia que se encuentra en la página son los famosos Jardinets de Gràcia, cuyo nombre oficial es Jardines de Salvador Espriu, creados en 1929. Es un oasis en el que los visitantes encontrarán esculturas que homenajean a las personalidades más destacadas de las letras catalanas. Una de las más notorias es la L’Empordà Nova oda a Barcelona del artista Ernest Maragall.