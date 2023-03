Según Catenon, el aumento de costes de materias primas y el precio de la energía afecta la contratación de profesionales de las empresas constructoras

En el mercado local el volumen de contratación pública puede verse comprometido por el escenario actual de inflación, haciendo peligrar la concurrencia de las empresas a las nuevas licitaciones. En cuanto al internacional se buscan grandes profesionales españoles con experiencia contrastada y un alto nivel de inglés, que a menudo es difícil de conseguir Los sobrecostes que están soportando las empresas constructoras provoca que se esté produciendo una menor contratación de profesionales en el sector. El auge de otros sectores ligados a este ámbito está afectando a las grandes ingenierías y constructoras de obra civil españolas, a las que cada día les resulta más difícil captar profesionales cualificados, especialmente para sus grandes proyectos internacionales, según la consultora Catenon.

En obra civil, la escasez de talento tiene dos dimensiones comenta Carmen Caro, Responsable del área de Construcción de Catenon. La primera en el mercado local, es un menor número de matriculaciones en Ingeniería Civil a favor de otras ramas de la Ingeniería, lo que puede causar un déficit en el medio plazo. La segunda, en el mercado internacional, el más importante para las empresas españolas, que lideran muchos de los grandes proyectos internacionales y que buscan especialistas, con experiencia contrastada y dominio del inglés.

"Los españoles tenemos más preferencia por trabajar entre nuestras fronteras a pesar de tener grandes oportunidades en el ámbito internacional -indica Carmen Caro- y muchas veces tenemos el profesional con la experiencia consolidada para abordar estos grandes proyectos, pero su interés y conocimiento de otro idioma no es sólido. A esta situación se suman las nuevas oportunidades que ofrecen otros sectores no tradicionales, como el Sector de Renovables o Consultoría Estratégica".

Según Catenon, se tratan fundamentalmente, de perfiles técnicos: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Industriales, etc., así como, perfiles mixtos, técnicos y financieros, dada la relevancia creciente que tiene el modelo concesional para las empresas y la Administración, donde el conocimiento de la parte financiera permite analizar modelos de financiación público-privada. "Hay ya universidades que ofrecen dobles grados de Ingeniería de Caminos y ADE. Un background financiero cada vez más necesario, lo que sugiere nuevos retos para la gestión de la contratación pública, en la que la Administración necesita del conocimiento y colaboración del Sector Privado".

Para Carmen Caro, se da una situación paradójica: los profesionales con cierta experiencia tienen más interés en permanecer en España, y no dudan en saltar a otros Sectores alternativos a la obra civil, y, por otro lado, los que se manejan bien en inglés y estarían dispuestos a salir al extranjero tienen perfiles con menos bagaje profesional. El perfil para trabajar en las grandes infraestructuras en internacional es la de un profesional que haya trabajado en las grandes Constructoras españolas, ya que tanto por su nivel técnico como por su control de obra, hacen que sean profesionales más exhaustivos que los de otros países.

Desde Catenon aseguran que hay déficit de profesionales con interés por desarrollar su carrera profesional en internacional y que además tengan sólidos conocimientos de otros idiomas, especialmente del inglés. A ello se añade una tendencia clara por zonas geográficas donde estas compañías están centrando su actividad en mercados "seguros y solventes" como Estados Unidos, Canadá, Europa o Australia, donde el inglés es imprescindible.

Construcción

Tanto en Obra Civil como en Edificación los fondos Next Generation exigen demanda de talento. Según la especialista de Catenon, actualmente hay bastante obra en ejecución y prácticamente nulo nivel de paro. Asimismo, en la actividad de Edificación, los retos vienen de la mano de la Industrialización del Sector, que permitirá una mayor sostenibilidad, la mejora de la calidad, el ahorro de costes y el acortamiento de plazos de ejecución.