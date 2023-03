Atalanta y Abogadas cancela 380.000 euros en Zaragoza en 2 meses y medio en el Juzgado Mercantil número 2

Atalanta y Abogadas: expertas en derecho concursal, especialistas en la ley de la segunda oportunidad y concurso de acreedores para empresas Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas especializado en derecho concursal, administración y mediación concursal. Uno de los casos más recientes atendidos por Atalanta y Abogadas es el de un empresario de Zaragoza que comparte su experiencia:

D.S. , un empresario de Zaragoza generó una deuda de 380.000 euros como avalista de una empresa que tuvo que cerrar con la crisis del 2008 donde era Administrador único. En esa época "aún no existía la Ley de la Segunda Oportunidad según nos comenta D.S" , los siguientes diez años fueron muy duros, fui pagando como pude parte de la deuda pendiente además de mis gastos fijos mensuales, recuerdo esos años con mucho sufrimiento y un stress terrible, hasta que me enteré casualmente de la existencia de la ley de la segunda oportunidad.

Desde el despacho de Atalanta y Abogadas nos comentan que el caso de este empresario de Zaragoza, es un ejemplo de cómo la ley de la segunda oportunidad puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a salir de situaciones financieras difíciles y comenzar de nuevo sin deudas.

Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de la segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento.

¿Qué se logra mediante la ley?

Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas. Atalanta y Abogadas, cuenta con oficinas en toda España y tienen 100% casos de éxito.

Gracias a su formación académica especializada y a su larga y constatada experiencia, ofrecen fiabilidad y resultados a sus clientes

