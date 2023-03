¿En qué consiste la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad nació en 2015 y fue modificada en septiembre de 2022 para ser más ágil y efectiva; permite la exoneración de deudas de personas físicas que se encuentran en una situación asfixiante. De esta manera, es posible empezar de cero.

Según explican los especialistas, gracias a estas normativas, es posible solucionar problemas con deudas derivadas de préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, financiaciones con altas tasas de interés y también facturas de luz. En este sentido, las personas que tengan meses de deudas con servicios básicos como este y no sean capaces de pagarlas, pueden acceder a la cancelación de las facturas. De este modo, se evitan cortes en el servicio y otros problemas más graves.

¿Cómo se aplica la Ley de la Segunda Oportunidad en caso de deudas con servicios básicos? La aplicación de esta normativa permite exonerar facturas impagadas de préstamos, créditos, electricidad y otros servicios. El 100 % de las deudas.

Por otra parte, cuando los deudores cuentan con recursos suficientes para pagar sus deudas, los plazos de cancelación pueden extenderse. En relación con esto último, uno de los requisitos para acogerse a esta ley es no ocultar patrimonio ni ingresos. Quien lo hace y es descubierto, pierde la posibilidad de salvar sus deudas con este mecanismo legal.

¿Qué sucede cuando se deja de pagar la factura de la electricidad? A medida que las facturas se dejan de pagar, los problemas comienzan a acumularse. En primer lugar, van a llegar muchas llamadas de recobro y cartas al domicilio del deudor, iniciando una situación muy desagradable.

Además, el deudor puede ser demandado para pagar las facturas que no han sido canceladas sumando costes e intereses. Por otra parte, la empresa puede presentar una denuncia judicial para que el deudor pase a integrar alguna lista de morosos. Esto supone distintos problemas en el futuro.

Acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es una manera de solucionar todos estos problemas. Para una persona que está en aprietos económicos también supone la posibilidad de ponerse de pie y resurgir.

Ahora bien, para poder cancelar deudas de manera total y definitiva es aconsejable recurrir al asesoramiento de profesionales. De esta manera, es posible acceder a una guía para proceder correctamente y garantizar que la exoneración se va a realizar.