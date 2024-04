Saguar Real Estate vende Villa Atardecer Dorado, chalet independiente en Los Peñascales, Torrelodones

La boutique inmobiliaria Saguar Real Estate, ha vendido Villa Atardecer Dorado, un impresionante chalet independiente en Los Peñascales, Torrelodones.

Sus anteriores propietarios decidieron confiar en Saguar Real Estate para llevar a cabo uno de los procesos más importantes de su vida; vender el que ha sido su hogar durante décadas.

A través de visitas personalizadas, llamadas telefónicas a clientes potenciales que podrían encajar con el perfil idóneo de la casa y de un marketing omnicanal, identificaron rápidamente quiénes serían los propietarios perfectos para ella. Además de coincidir a la perfección, la casa cumplía con todo lo que ellos querían, superando así sus expectativas.

Sus nuevos propietarios, una joven pareja, se enamoraron de ella sin siquiera haberla visto en persona, desde que vieron el vídeo promocional que había preparado Saguar, pero no fue hasta la primera visita que terminaron de imaginarse viviendo en ella; viendo una película tumbados en el sofá de su espectacular salón, dándose refrescantes baños en la amplia piscina o desayunando en la terraza, mientras apreciaban las maravillosas vistas que, sin duda, caracterizan esta casa. Cada detalle de Villa Atardecer Dorado les hablaba de un estilo de vida exclusivo y lleno de comodidades.

Las vistas panorámicas de esta casa fue lo que en un primer lugar les cautivó. Cada punto de la vivienda, con cada ventana, permite ver su alrededor, lleno de vegetación y naturaleza. Otro aspecto determinante en su decisión final fue la robustez del edificio. La calidad que se aprecia tan solo observándola desde el exterior, generó en ellos una sensación de seguridad y confort que no quisieron desprenderse de ella. Según personas que la han visitado, “sus altos techos y grandes paredes te hacen sentir en un palacio”.

En resumen, la venta de Villa Atardecer Dorado no solo representa la destreza de Saguar Real Estate en encontrar los mejores hogares a sus clientes, sino también la realización de los sueños que tiene una joven pareja que encontró el lugar perfecto para crear recuerdos y momentos inolvidables juntos.

Sobre Saguar Real Estate Saguar Real Estate es una boutique inmobiliaria perfecta para aquellas personas que buscan comprar o vender su casa de manera privada. Se fundó en el año 2019, por los hermanos Saguar; Emilio José Delgado Saguar y Patricia Delgado Saguar.

Desde entonces, su presencia en el sector inmobiliario es persistente, buscando desde sus inicios ofrecer el mejor servicio inmobiliario y ayudar a sus clientes en todo el proceso.

Día a día trabajan para ser la mejor empresa de marketing inmobiliario de España. Su equipo se caracteriza por ser un equipo vibrante, energético, potente y proactivo.