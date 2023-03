Las novedades en oposiciones de educación 2023, con Opositer Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 12:44 h (CET) En España, las oposiciones en educación son una de las formas más comunes de conseguir un empleo estable, con buenas condiciones para sus beneficiarios. Es por ello que, para este año en curso, muchas personas se preparan para participar en estos procesos, los cuales, no obstante, presentarán varios cambios en este nuevo ciclo.

Las novedades en oposiciones de educación 2023 modifican diversos aspectos, como la presentación y valoración de méritos, la entrega de programación didáctica, etc. Es por ello que, para los aspirantes, lo más recomendable es buscar programas de preparación actualizados con todas estas modificaciones, como los de Opositer.

Las principales modificaciones en el nuevo ciclo de oposiciones Como señalan los expertos de Opositer, las oposiciones de educación 2023 presentan numerosas modificaciones respecto de convocatorias anteriores. Algunas de ellas pueden variar más específicamente según la región, por lo que es importante que cada aspirante revise los procesos y requisitos en su respectiva comunidad autónoma.

Uno de los cambios más importantes es la modificación en el proceso de presentación y valoración de méritos, el cual ya no se realizará en el acto de presentación, como en años anteriores. En esta ocasión, se llevará a cabo en los diez días hábiles posteriores a la publicación de los aspirantes admitidos de forma definitiva y, para ello, se utilizará la vía telemática.

También se modifica la evaluación de la experiencia docente, la cual pasa a valor un máximo de 5 puntos, en lugar de 7, así como con los certificados B2, los cuales solo tendrán validez en caso de haberse obtenido con anterioridad a diciembre de 2017. Otro aspecto a destacar es la modificación en la entrega de la programación didáctica, la cual ya no se realizará en la sede del tribunal correspondiente, sino por vía telemática mediante un documento PDF.

Otro concepto en modalidad virtual es la petición de destinos, proceso que se realizará a través de un listado al que tendrán acceso los aspirantes, para poder seleccionar su plaza según sus preferencias, en orden de prioridad.

Nuevos elementos en los procesos de oposición para educación 2023 Las modificaciones en este nuevo ciclo de oposiciones no solo implican cambios en el formato de los procesos, sino también algunos nuevos elementos en su ejecución. En este año, se implementa un nuevo sistema de ponderación, en el que la fase de oposición corresponde al 60 % de la calificación y la fase de concurso 40 %. De este modo, se busca apoyar a los aspirantes que, aun cuando presenten menos méritos, se desempeñen mejor en la evaluación.

Por otro lado, en esta convocatoria se ofrece la posibilidad de solicitar una copia del examen de la primera prueba, así como presentar alegaciones contra las calificaciones provisionales, con el fin de garantizar mayor transparencia en el proceso. Además, se han introducido algunas medidas específicas para apoyar la participación de mujeres embarazadas y con hijos lactantes, a fin de promover la igual de oportunidades.

Los cursos de Opositer hacen una revisión completa de todas estas modificaciones, con el objetivo de brindar a sus participantes las herramientas y estrategias necesarias para optimizar sus resultados. Su metodología ofrece un enfoque personalizado, con tutorías individuales, materiales de estudio actualizados y un entorno de aprendizaje colaborativo, en el que los participantes pueden compartir ideas, consejos y experiencias con otros opositores.

