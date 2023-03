Rolling Dance & Burger, diversión sobre ruedas para toda la familia Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 12:28 h (CET) Disfrutar de un plan al ritmo de la mejor música y con sabor americano en una de las pistas de patinaje más grandes de la capital española.

En el ático de la emblemática Estación de Chamartín-Clara Campoamor se encuentra Rolling Dance & Burger, una pista de patinaje cubierta de 900 metros cuadrados, que la convierten en una de las más grandes de Madrid. Un espacio de estética retro donde, además de disfrutar del patinaje, se puede reponer fuerzas en su snack bar de estilo americano.

Se trata de una experiencia para todos los públicos y no es necesario ser ningún experto para poder disfrutar de este plan, ya que cuentan con escuela de patinaje propia. La Rolling School está pensada para todas las edades y cualquier nivel y abarca los estilos en línea y artístico. Además, no es necesario preocuparse por nada, porque disponen de un servicio de alquiler de patines (3 €) y equipación (1 €).

La pista abre de miércoles a domingo en horario de tarde y el sábado dispone de dos turnos, siendo el nocturno solo para adultos.

El restaurante de estilo americano dispone de un menú variado en el que se pueden encontrar desde entrantes para compartir, combos de hamburguesas, perritos, sándwiches o ensaladas y deliciosos batidos o postres. Entre su carta también se pueden encontrar opciones veggies, como el delicioso heura sándwich.

No solo se trata de una experiencia especial, también se puede convertir cualquier celebración en un momento único y original. Desde cumpleaños hasta eventos de empresa, las posibilidades en Rolling Dance & Burger son infinitas.

