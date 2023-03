La consultoría social Startidea ofrece cursos formativos y cursos Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 12:37 h (CET) En un mundo que se está transformando a un ritmo cada vez más acelerado, las empresas enfrentan distintos desafíos. Uno de ellos es estar en línea con los cambios y con la responsabilidad social que se les exige a las organizaciones en diversos temas como género, derechos humanos y sostenibilidad, entre otros.

Para ello, la agencia de comunicación y consultora social Startidea cuenta con una amplia oferta de cursos formativos. Esta organización considera a la educación como un motor del cambio que puede ofrecer soluciones en distintos sectores. En este sentido, los cursos y las formaciones que ofrece esta agencia están disponibles para grandes empresas nacionales e internacionales y también para pymes de la economía social y el tercer sector.

Cursos formativos en Startidea En la oferta formativa de esta consultora, las empresas pueden encontrar cursos para que los integrantes adquieran nuevas habilidades y herramientas que permitan facilitar un cambio en algunos aspectos organizacionales. Por ejemplo, Startidea cuenta con cursos de género, identidades y violencia destinados específicamente a personal sanitario y a instituciones educativas.

Por otra parte, las empresas que estén buscando adquirir un carácter social pueden acudir al curso “¿Qué es el propósito empresarial y cómo integrarlo en tu empresa?”. En una línea similar, esta consultora ofrece una formación específica para las marcas que quieren convertirse en activistas. De este modo, es posible cuidar y mejorar el mundo desde la acción empresarial.

Startidea también cuenta con cursos formativos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas metas se han creado y difundido por Naciones Unidas desde 2015 y actualmente funcionan como una de las más efectivas herramientas de cambio para las empresas.

Asimismo, esta consultora dispone de distintas opciones de formación para proyectos sociales. En este sentido, en el curso sobre herramientas de procesos es posible aprender a evaluar y diagnosticar la marcha de un proyecto. A su vez, Startidea ofrece una formación para dominar los métodos de financiación alternativa, como por ejemplo el crowdfunding, que resultan útiles para las organizaciones de este tipo.

Un MBA de carácter social para emprendedores Esta organización también dicta The Social MBA, una formación que tiene un fin 100 % social, ya que no se reparten dividendos, sino que todo se invierte en becas y proyectos sociales relacionados con distintos ODS. Este MBA está orientado al desarrollo de emprendedores, consultores y líderes sociales que buscan desarrollar valores como la consciencia, la confianza, la colaboración y la inteligencia colectiva, entre otros.

En The Social MBA dictan distintos expertos en emprendimiento e innovación social de España y América Latina. El objetivo es que los participantes puedan desarrollar su potencial como agentes de cambios.

La oferta de cursos formativos y talleres de Startidea permite a las empresas actualizarse y adquirir valores que facilitan la evolución de una organización en sintonía con los tiempos que corren.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.