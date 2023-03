Que Europa siga apoyando Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores @DiarioSigloXXI martes, 28 de marzo de 2023, 08:46 h (CET) Tras trece meses de guerra, muchos pensamos que Ucrania no debe perder esta guerra, pero, tal como van las cosas, es poco probable que la pueda ganar como desean los ucranianos. Cuando haya unas mínimas garantías, que no ha habido hasta ahora, parece que las conversaciones China-Rusia podrían darlas, para comenzar algún tipo de conversación entre las partes, conviene explorar todas las posibilidades sin perder la referencia de la justicia y del derecho.

Quizá no sea posible llegar a un acuerdo de paz formalizado, pero incluso un alto el fuego tácito que se prolongara en el tiempo sería una buena noticia. Para ello, es preciso que Europa siga apoyando a Ucrania, acaba de pedir más ayuda, en la justa lucha por su libertad. NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.