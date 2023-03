FarmaSkills lanza la nueva plataforma de e-learning para entrar en la industria farmacéutica a una décima parte del coste de un máster Comunicae lunes, 27 de marzo de 2023, 18:11 h (CET) La industria farmacéutica es un sector líder en I+D+i, con alta empleabilidad y pionero en igualdad laboral. La formación para entrar en el sector se ha limitado hasta ahora a másteres de escuelas de negocios de entre 4.000 y 10.000 euros. En FarmaSkills tienes cursos por menos de una décima parte de ese coste Durante años, los jóvenes investigadores y científicos se han enfrentado a perspectivas laborales de falta de estabilidad, inestabilidad y difícil promoción profesional.

La industria farmacéutica y biotecnológica ha sido una salida profesional para todos los jóvenes que quieren dedicarse a la investigación y tener mejores oportunidades y condiciones laborales que en la academia.

Hasta ahora, para formarse en la industria farmacéutica, los jóvenes investigadores o recién licenciados tenían que cursar un máster en una escuela de negocios con unos costes de matrícula que oscilaban entre los 4.000 y los 10.000 euros. Una gran proporción de estos jóvenes, no pueden pagar estos costos de capacitación, especialmente limitados por contratos temporales y salarios por debajo del promedio nacional.

"FarmaSkills (www.farmaskills.com) ha cambiado la forma de adquirir la formación sobre industria farmacéutica", afirma Albert Martí i Simó, uno de los fundadores de la empresa y consultor de la industria farmacéutica. "No creemos que los estudiantes y jóvenes investigadores tengan que pagar miles de euros por formarse en este campo. En áreas como las habilidades digitales, la gestión empresarial o las nuevas tecnologías, la formación online accesible y asequible es la norma, no la excepción. La industria farmacéutica también debería tener esa opción para aumentar los canales por los que se puede atraer talento científico".

FarmaSkills tiene como objetivo brindar capacitación profesional de una manera asequible y accesible, a través de un formato de microe-learning con un proceso totalmente flexible. El programa ofrece una combinación única de conocimiento teórico y la experiencia de profesionales con una sólida reputación en la industria, además de estar diseñado para apoyar a una comunidad amplia y vibrante que sirve como una red de contactos profesionales.

Los cursos cubren las áreas de Medical Affairs, Marketing Farmacéuticico, Market Access, Ventas y Gestión Comercial, Desarrollo Farmacéutico y Operaciones. Cada curso incluye un programa de módulo de video de al menos cinco horas en total y presenta un trabajo audiovisual cuidadosamente elaborado como, las animaciones o infografías también añadan valor pedagógico; así como apuntes por escrito, ejercicios prácticos y foro de consultas.

Los profesores del Curso online de Introducción a la Industria Farmacéutica y Biotecnológica son: Juan Vila, General Manager de Recordati Rare Diseases; Eloy Gómez, Vicepresidente de la Unidad de Oncología de GSK; José Luis Sánchez Chorro, Market Access & HEOR Director en Jazz Pharmaceuticals; Leyre Irigoyen, directora de ventas en Astrazeneca como Business Area Manager; y Silvia Balboa; Senior Sales Representative Oncology, Woman’s Cancer, en MSD. También ofrecen formación especializada en áreas específicas en formato MasterClass, como la MasterClass en Market Access.

