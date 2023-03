Osset S. Coop. And. lanza su nueva web y se consolida como referente en servicios integrales en Sevilla Comunicae lunes, 27 de marzo de 2023, 09:04 h (CET) Osset S. Coop. And. tiene el placer de anunciar el lanzamiento de su nueva página web con la que busca consolidarse como líder en servicios integrales en Sevilla bajo la marca Osset Servicios Integrales La nueva web de Osset Servicios Integrales (https://ossetserviciosintegrales.com/) presenta un diseño moderno y fácil de navegar, que permite a los usuarios encontrar de manera rápida y sencilla la información que necesitan sobre los servicios ofrecidos por la cooperativa. Además, se ha incluido información de contacto para que los interesados puedan solicitar presupuestos personalizados y obtener más información sobre las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades.

Osset, con sede en San Juan de Aznalfarache, ofrece una amplia gama de servicios para administraciones, clientes particulares, empresas y comunidades de vecinos, incluyendo trabajos de limpieza, pintura, jardinería, electricidad, fontanería, albañilería, reformas, control de accesos y mantenimiento de piscinas.

El lanzamiento de esta nueva plataforma digital refleja el compromiso de Osset S. Coop. And. con la innovación y la mejora continua en la atención al cliente, siempre buscando ofrecer un servicio de calidad y adaptado a las demandas del mercado actual. Con este paso, Osset busca encontrar nuevos clientes a través del mundo digital y expandir su cuota de mercado en el Aljarafe sevillano, Sevilla capital y su provincia, así como las provincias cercanas.

Osset es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro denominada Osset S. Coop. And., establecida en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), desde 2007. Su trabajo se desarrolla tanto en el sector público como en el privado, trabajando tanto con ayuntamientos como con empresas privadas, particulares y comunidades de vecinos.

La nueva web de Osset cuenta con un blog de actualización quincenal donde se podrán consultar guías y tutoriales relacionados con la actividad de Osset, además de una orientación de precios de los servicios más demandados en Sevilla y su provincia.

Osset S. Coop. And. invita a todos los interesados a visitar su nueva página web en https://ossetserviciosintegrales.com/ y a ponerse en contacto con ellos para cualquier consulta o solicitud de servicio.

