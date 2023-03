La industria cárnica, láctea o del huevo, entre muchas otras, nos quieren tomar por "idiotas" intentando hacer creer a la gente que los animales son felices o bien tratados para su explotación, cuando ya de por sí se les cría para un fin que es servir a los humanos de forma egoísta.





Pues bien, el otro día me encontré en Picassent un camión en el que aparecía un pollo dibujado y ponía que tenían el certificado de bienestar animal el cual solo sirve para aliviar malas conciencias y que el consumidor compre sin remordimiento alguno una gran estafa y mentira.

Si hablamos de los pollos a los que hacen referencia en el falso anuncio, son manipulados genéticamente para engordar rápido y asesinarlos con 40 días de vida por lo que ya me diréis donde está el bienestar animal si esos animales se crían en naves industriales, entre sus propios excrementos y sin ver la luz del sol acabando en ese angustioso viaje que algunos llegarán y otros se quedarán por el camino al no poder soportar más las condiciones de explotación.

LO HEMOS DOCUMENTADO MUCHÍSIMAS VECES

Se ha documentado muchísimas veces cómo los animales, y en este caso los pollos, llegan completamente amontonados en un camión como si fueran basura, angustiados, sin comida ni agua, sucios y con heridas para que ya dentro de ese espantoso lugar en el polígono industrial más apartado y a altas horas de la madrugada, se acabe con su vida ya sea con un gas en el que mueren con una tremenda agonía, cortándoles un trozo de cuello para que se vayan desangrando o bien con agua electrificada y ese es el bienestar animal del que hablan.



Recordemos que las gallinas víctimas de la industria del huevo, acaban en el mismo lugar y los pollitos machos son triturados vivos nada más nacer ya sea agonizando en una bolsa de basura o triturados vivos por no servir para la producción y las gallinas viven en naves industriales o jaulas su corta vida manipuladas genéticamente y aplicando prácticas crueles como cortarles el pico y luego, el terrible viaje y asesinadas en el matadero por lo que ese es el bienestar animal también de la industria del huevo y de empresas como "Huevos Guillem" de Mercadona habiendo una infiltración de activistas en la nave y demostrando las condiciones terribles que sufren estos animales indefensos.

EL ESPECISMO ES LO MISMO QUE EL RACISMO

Muy sencillo, el especismo es la discriminación por especie y lo mismo que el racismo aplicado a los animales puesto que jamás haríamos a un perro lo que hacemos a estas aves indefensas que son obligadas a nacer masivamente para conocer nada más que violencia durante su corta vida. El especismo no es otra cosa que la discriminación por especie al igual que la gente racista discrimina a las personas por su color.

Tenemos muchas alternativas vegetales hoy en día para disfrutar hasta de un mismo sabor y que también subsidiariamente se acaba con el medio ambiente en estas industrias, se fomenta el hambre en el mundo por todos los recursos destinados en alimentar a millones de animales más que humanos y la industria animal es la principal responsable de la mayoría de las enfermedades que existen, pero el sistema te manipula para que pienses lo contrario.

Una vez sabes todo esto si no reaccionas, entiendo que eres una persona egoísta y sin empatía alguna ya que otra cosa es la gente que no tiene información o no se para a pensar el anteponer un sabor a toda una vida de dolor y destrozando el mundo de paso sin piedad.

Por eso a las niñas y niños se les oculta toda la realidad que tienen que pasar los animales hasta llegar a un plato, un abrigo o un vaso de leche ya que si supieran la realidad, ellos mismos piden no contribuir desde su empatía.

ALTERNATIVAS VEGETALES

Con tofu, seitán, hamburguesas y embutidos veganos puedes disfrutar igual o más y lo mismo con las tortillas de patata, productos marinos o derivados lácteos como el queso por lo que ya sabiéndolo es muy difícil que quieras mirar para otro lado ante algo que sabes que es injusto y eres el principal responsable mientras lo financies puesto que si yo contrato a un sicario para que mate a una persona, el sicario lo hace, pero no lo haría si la persona no hubiera pagado para ello y en la industria animal pasa lo mismo, todos los verdugos viven de las mentiras y de la gente que paga por ello.

Jamás habrá bienestar animal en ninguna explotación y por eso el veganismo es una filosofía ética de vida que excluye a los animales de la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación puesto que completamente todo es innecesario y hay más alternativas que nunca. La academia Americana de nutrición y dietética se pronuncia en los mismos términos que la asociación española de pediatría confirmando que una alimentación vegana es completamente viable en cualquier etapa de la vida.

Este camión que vi en Picassent sobre el bienestar animal en los pollos, es una simple trola para que no te imagines la angustia de esos animales ni por un momento, pero ya la sabes y eres el principal responsable ya que aunque no sea tu mano la que corta el cuello, es la que pone el billete o la moneda para que se haga.



Por un mundo sin trata de animales, un futuro planeta en el que vivir, sin prácticamente enfermedades ni hambre en países del tercer mundo.