​La sabiduría popular retrata a Sánchez

Donde hay dignidad y sentido común, allí NO está Sánchez. Su puesto es mentir, falsear, engañar, ser cizaña, insultar; pero, sobre todo, ser la indignidad misma, o sea, la antítesis del gobernante, de la persona normal con sentido común, la antítesis de la verdad y la total anti-democracia.

Para comenzar su réplica al candidato en la moción de censura, hizo un inciso en el que soltó todo su veneno acumulado en la mañana, veneno que se le veía en la cara a medida que escuchaba al candidato; le surcaba las venas, le torcía el rictus, le maldecía la sonrisa y le agitaba en el asiento. Y en su réplica comenzó soltando, ¡cómo no!, una mentira infamante contra el partido de la moción: “Partido que rechaza la igualdad entre los hombres y las mujeres” ¡¡¡Sánchez dixit!!! Para él -autoproclamado defensor de las mujeres- ellas son una bancada, un relleno y las defiende con leyes inicuas para ellas, todo contra el orden natural, es lo suyo.

Así, con solemne mentira infamante abrió sus labios y cerró mi televisor; me fue imposible escuchar más al felón. Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Entonces recordé que en el refranero español (biblioteca y hemeroteca de la sabiduría popular a través de los siglos), el presidente Perico ha quedado espléndidamente retratado profusa y detalladamente. Miles de refranes le encajan perfecta y sabrosamente. Una pequeñita muestra nos basta para situarle en la escena nacional. ¿Será por esto, porque está tan retratado aquí en la auténtica memoria democrática, que busca desmembrar y destruir España?:

“A cabeza loca le pierde su boca”. “Huecas palabras y ruines hechos solo engañan a tontos y a necios”. "Boca de mentiras en todas partes temida". "Necio es quien piensa que el otro no piensa". "Nunca bien obró quien mucho habló". "Predico y predico pero yo soy el más borrico". "Pastor que halaga al lobo no ama las ovejas". "Pregona vino y vende vinagre". "Mintiendo mintiendo, los pantalones se le van cayendo". "Cuando el embustero jura, la mentira es más segura". "Engañar y mentir juntos suelen ir". "A cabeza loca le pierde su boca". (Y 200 más en esta misma línea).

Obras son amores y no buenas razones. Las razones vergonzantes de su habla son esas; pero ¿Y las obras? También están en la biblioteca-hemeroteca de la sabiduría perenne de nuestra auténtica historia democrática, no la escrita y legislada por el gobierno frankenstein. Sus obras son amores:

"Obra de chapucero cuesta mucho y vale menos". "Ponle mando en la mano y sabrás lo que es un villano". "Hace poco y habla mucho, lo mismo que hace el chucho". "Mandar quiero, aunque sea en un gallinero". "Oradores vanos, mucha paja y poco grano". "No con palabras sino con migas se llenan las barrigas". "Tenga yo mi pata sana, púdrasele a mi hermana". "Unos chupan de la teta y a otros nos hacen la puñeta". "Manos largas con guantes de seda se tapan". "Quien en su casa la vergüenza dejó, nunca más la recogió". "El bellaco cree que nada se hace sin bellaquería". "Villano terco y cazurro, nunca cae de su burro". "Vergüenza y mocedad nunca vuelven cuando se van". "Yacer en el barro es propio del cerdo y del guarro". "Ya puesto en afrenta, lo mismo da ocho que ochenta". "Zorros en zorrera ¡cualquiera los echa fuera!". " Buena es la justicia si no la doblara la malicia". "Barato estaría el pan si no lo comiese el holgazán". "Hombrecillo el orate, cada día hace un disparate". (Y 500 más).

Perico no está solo, su séquito gubernativo y parlamentero le acompaña, le jalea, le sigue, le alaga y le imita; son borregos empedernidos:

"Ninguna loba pare corderos". "Ruin señor cría ruines servidores". "Los que sapos tragan, diablos cagan". "Nunca vi un majadero sin su compañero". "O tragas o pagas". "Hombres viles, en todas partes a miles". "No rebuznan en balde el uno y el otro alcalde". "Nunca falta un sapo para bailar con una rana". "La manzana podrida pudre a su compañía". "Lamiendo platos nadie ha engordado, lamiendo culos engordan muchos". "Quien con lobos anda, al año aulla". "Vinieron puercos del monte e invadieron nuestra corte". "Los cerdos no quieren rosas, prefieren aguas cenagosas". "Falso suele ser quien mucho besa tus pies". "Donde hay carroña hay cuervos". "Donde hay perros hay pulgas". "Mentira y ambición personajes son de la misma función". "Quien está en lodos quiere meter a todos". "Bien sabe el asno en qué casa rebuzna". "Ponte un cencerro al cuello y echa a andar, dos mil te seguirán". "Zanjas tapan algunos de tanto arrastrar el culo". (Y xxx más).

"Dios nos libre de palos de ciego", por eso yo cito, me inspiro y muy agradecido a Miguel Tirado Zarco que recoge tanta sabiduría en su librito "Otros refranes", editado por Biblioteca Popular, Perea Ediciones. Esto sí es memoria democrática y no el bodrio que nos quieren endilgar.

Creo que estas fotografías son algo que merece la pena mucho más que escuchar el Charlamento descontrolado por quien pretende controlar todo sin saber hacerlo, tan incompetente que ni siquiera es consciente de que no debe estar ahí haciendo lo que no sabe ni entiende.

Solo me queda denunciar que los 60.000 millones de sobregasto tan malgastado en administrar desgobierno, sean de inmediato reasignados a paliar la extrema pobreza y las colas del hambre que padece España por haberles expoliado esos 60.000 millones. ¿Acaso es mucho pedir a quienes están malgastando muchísimo más que eso? Ya que España va a quedar devastada para decenios, que, al menos, los más deprivados puedan recuperar algo y liberarse de tanto mal como les están infringiendo.

¡Ya sé que pido peras al olmo! Lo hago para que estos retratos no les salgan totalmente gratis, como todo.