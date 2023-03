Serum Gold Glow Up: El mejor serum facial para rejuvenecer la piel por Chebai Derma Comunicae viernes, 24 de marzo de 2023, 14:54 h (CET) Después de los 30, la piel necesita un serum que ralentice el proceso de envejecimiento y le devuelva la lozanía y su resplandor juvenil La piel del rostro es especialmente delicada, está constantemente expuesta a factores externos como los rayos UV y la contaminación, y con el tiempo pierde su firmeza y elasticidad, desarrolla manchas, arrugas y pierde su brillo.

Elegir un serum luminosidad en este caso se habla de Serum Gold Glow Up, un cóctel perfecto para combatir estos fenómenos. Como aliado de las cremas antiedad, es un producto imprescindible que elimina el tono apagado e ilumina el rostro.

Este 2023, no hay razón para no empezar con un tratamiento facial para que su piel parezca más luminosa y joven.

En colaboración de CHEBAI DERMA, en este artículo se muestra toda la información que se necesita para tomar una decisión sencilla sobre qué serum utilizar en función de su tipo de piel y sus objetivos.

¿Qué es serum y para qué sirve?

El serum es un producto de belleza básico que forma parte esencial de una rutina facial.

Los serums son productos similares a las lociones que contienen una concentración muy alta de ingredientes activos. Debido a su textura ligera, se absorben fácilmente en la piel y facilitan la penetración de los ingredientes activos.

Los serums pueden utilizarse regularmente en pieles mixtas y grasas sin temor a brillos o efectos pesados.

Los serums no sustituyen a las cremas hidratantes, sino que las complementan.

¿Cómo utilizar correctamente un serum?

Después de limpiar y tonificar, es hora de aplicar un serum.

Unas simples gotas pueden hacer maravillas. Dependiendo del estado de su piel y del resultado deseado, el serum puede utilizarse día y noche.

¿Qué serums es mejor para iluminar el rostro?

Hoy en día existen muchos tipos de serums en el mercado, y su elección va a depender de sus activos principales, del efecto que se busque y del tipo de piel.

En cuanto al efecto iluminador que necesitan las pieles maduras, ingredientes como el argireline son esenciales para la piel envejecida:

Argireline Tiene propiedades antioxidantes, puede tratar y prevenir el envejecimiento de la piel.

Es un activo importante en la síntesis de colágeno y elastina, por lo que resulta eficaz en la prevención y el tratamiento de las arrugas faciales superficiales.

Los serums de este tipo también protegen la piel de los radicales libres y el estrés oxidativo y tienen un efecto iluminador, suavizando el tono de la piel. A partir de los 30 o 40 años, se convierte casi en un ritual necesario.

Ácido hialurónico La principal función del ácido hialurónico es retener la humedad atrayéndola y transportándola a la capa superior de la piel. También tiene un efecto de relleno, difuminando las líneas de expresión y mejorando el aspecto de las arrugas más visibles. Tras unas semanas de uso continuado, la piel está más tersa y luminosa.

¿Cómo elegir un serum facial?

La elección de un serum facial depende ante todo de las irregularidades que desee tratar para recuperar una piel clara y uniforme.

En el caso de una piel normal, es necesario tener en cuenta los problemas cutáneos que se desean prevenir (manchas marrones, arrugas, flacidez, falta de luminosidad, etc.).

El uso también es un criterio esencial a la hora de integrar un serum facial en su rutina de belleza. Hay que tener en cuenta que los serums oleosos están especialmente indicados para pieles secas y maduras. En cambio, los serums más ligeros y acuosos son ideales para pieles deshidratadas, normales, mixtas y grasas.

Piel deshidratada

La deshidratación es un fenómeno que puede afectar a todo tipo de pieles, incluso las pieles grasas. La mayoría de las veces transitoria, provoca líneas de expresión, malestar y la impresión de una tez borrosa. Un serum facial hidratante ayuda a satisfacer las necesidades de la piel en profundidad y a reducir los signos visibles de la deshidratación.

Se recomienda especialmente los serums que contienen ácido hialurónico. Este activo se utiliza mucho en medicina estética por su acción rellenadora, pero es sobre todo un potente hidratante, capaz de retener hasta 1.000 veces su peso en agua, limitando así la deshidratación. Utilizar un serum facial a base de ácido hialurónico es especialmente interesante si también se desea frenar la aparición de arrugas y la flacidez cutánea. La piel se redensificará y las líneas de expresión se alisarán.

Tez apagada y falta de luminosidad

La tez apagada y la falta de luminosidad suelen estar relacionadas con el estrés oxidativo inducido por el desarrollo de radicales libres en el organismo.

Se trata de una reacción de la piel que puede verse favorecida por varios factores: la contaminación ambiental, una alimentación desequilibrada, la exposición a los rayos UV, etc.

Para remediarlo, se recomienda recurrir a un serum antioxidante, anticontaminación y oxigenante, formulado para reparar los daños causados por los radicales libres. Este tipo de tratamiento facial protegerá la piel durante todo el día y ayudará a prevenir el envejecimiento cutáneo.

Piel sensible, irritada y con rojeces

Las pieles sensibles que suelen sufrir irritaciones, rojeces, rigidez y otras molestias también pueden utilizar un serum facial, siempre que sea calmante.

Elija productos con ingredientes que tengan propiedades antiinflamatorias y protectoras, que refuercen las defensas naturales de la piel y reduzcan su sensibilidad.

Piel con manchas

Las pieles con imperfecciones pueden tratarse con un serum facial adecuado. Para este tipo de piel, elija productos purificantes, limpiadores y cicatrizantes.

El serum para pieles grasas ayuda a eliminar las manchas, regula la producción de sebo y también limita las marcas residuales que pueden dejar manchas de pigmentación en la piel.

Piel envejecida

El envejecimiento de la piel es un fenómeno que se puede ralentizar y tratar con un serum facial. A partir de los 30 años, puede utilizar a diario un serum antiedad a base de ácido hialurónico para mantener el nivel de hidratación de la piel, rellenar las primeras arrugas y redensificar el tejido. Esto le ayudará a lucir una piel bonita durante más tiempo.

