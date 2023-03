MicroVision anuncia el Día del Inversor Minorista en Redmond, WA, el 14 de abril de 2023 Comunicae viernes, 24 de marzo de 2023, 14:10 h (CET) MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar automotrices de estado sólido basadas en MEMS y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), celebrará el Día del Inversor Minorista de MicroVision en Redmond, WA, el viernes 14 de abril de 2023 En el Día del Inversor Minorista de MicroVision, los ejecutivos de la empresa debatirán y compartirán los motores de crecimiento de los ingresos de MicroVision a corto y largo plazo y su visión para acelerar el cambio de la industria hacia la seguridad y la autonomía de próxima generación.

El evento contará con un vehículo de demostración de MicroVision, equipado con el hardware y el software lidar de la empresa, que circulará por calles y carreteras locales, así como con demostraciones interactivas de productos en directo, profundizaciones tecnológicas, presentaciones de gestión y preguntas y respuestas.

Las plazas son limitadas. Hacer clic AQUÍ para solicitar una reserva para asistir en persona en Redmond, Washington. Los vídeos más destacados del Día del Inversor Minorista de MicroVision estarán disponibles AQUÍ una semana después del evento. La información comunicada en el Town Hall y en el almuerzo interactivo será información que MicroVision ha comunicado públicamente.

Agenda en Redmond, WA el viernes 14 de abril de 2023:

8:30 a.m. a 11:00 a.m. hora del Pacífico: un vehículo de demostración recorrerá las calles y carreteras locales, además de demostraciones interactivas de productos en directo.

11:00 a.m. a 12:00 p.m. hora del Pacífico: reunión con la dirección y presentación.

12:00 PM a 1:00 PM PT: almuerzo interactivo. Los analistas e inversores pueden enviar preguntas por adelantado a la dirección AQUÍ.

Acerca de MicroVision

Con más de 350 empleados y presencia mundial en Redmond, Detroit, Hamburgo y Núremberg, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado por haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza hoy su tecnología patentada para desarrollar sensores lidar de automoción y ofrecer soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), aprovechando su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.

Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en www.microvision.com , en Facebook en www.facebook.com/microvisioninc , siga a MicroVision en Twitter en @MicroVision y en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision y MOSAIK son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.