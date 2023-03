¿Para qué sirve el cashback y qué beneficios tiene?, por Miclubwirsom Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 13:18 h (CET) El cashback es un sistema que permite a los usuarios de ciertos sistemas recibir el reembolso de un porcentaje de sus compras y gastos diarios. Cuando entra en Miclubwirsom, cada empresa pone el porcentaje que se le da al comprar y en Amazon llega hasta el 15 % (según el producto que compre).

El fomento del comercio online Mi Club Wirsom creada en Ubrique (Cádiz) es una plataforma internacional de comercio online que opera a través de miles de sitios web, enfocada en el sector de la indumentaria, accesorios, calzados, tarjetas combustible, supermercado, bancos, seguros, y artículos vinculados a los mismos. Este programa de fidelización para clientes de Miclubwirsom les permite ahorrar al mismo tiempo que ganan dinero a través de compras y gastos diarios o mediante la recomendación del servicio a familiares y amigos. El mercado de Miclubwirsom alcanza a Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Australia, Asia y Medio Oriente.

En 2009 y bajo el lema "las mejores marcas de la moda al mejor precio", esta empresa surgió para ofrecer a todas las marcas que se lo propusieran la posibilidad de exhibir y vender sus productos online dentro de Miclubwirsom. Desde ese momento, a través de Miclubwirsom, la empresa ofrece a los compradores un servicio gratuito para comprar en todo momento y lugar, de manera remota y a través de transacciones simples, seguras y a precios competitivos una gran variedad de artículos para mujer, hombre y niños, etc.

Miclubwirsom: ¿Qué es el cashback y qué beneficios ofrece? En Miclubwirsom, en el momento de registrarse el cliente recibe 5 Euros como bienvenida y por cada compra que el cliente realiza utilizando el medio de pago adherido al programa de beneficios cashback, recibirá en su cuenta el reembolso de un porcentaje de la cantidad de su compra, que lo puede retirar por Transferencia Bancaria, Paypal o Bizum. De esta manera, el cashback funciona como un incentivo a la hora de que los clientes se sumen a una plataforma online que reciben dinero por sus compras o invitaciones a familiares/amigos. Por ello, entre las ventajas de este sistema se destaca que es beneficioso tanto para las entidades que lo ofrecen como para los clientes, quienes reciben beneficios de manera automática.

De esta manera, el sistema de cashback permite que el dinero de los clientes valga más, ya que obtienen descuentos y reembolsos en compras que de haber sido realizadas mediante otros sistemas de pago hubiesen tenido un precio más elevado. Además, Miclubwirsom ofrece un beneficio adicional a sus clientes, ya que el dinero reembolsado mediante este sistema no tiene vencimiento, por lo que puede ser utilizado en cualquier momento.

Miclubwirsom tiene otra ventaja importante, si el teléfono no tiene espacio para descargarse otra APP, las puede borrar todas y dejar la de Miclubwirsom que tiene todos los comercios

Gracias a los grandes beneficios que presenta a la hora de adquirir artículos online, Miclubwirsom se erige como una plataforma destacada para recibir las ventajas del sistema de cashback de manera sencilla, rápida y gratuita.

