Dr. Rafael Torres habla sobre la intolerancia al gluten y otros alimentos Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) En España, dos millones de personas sufren algún tipo de alergia alimentaria. Esto incluye a entre el 2 % y el 3 % de los adultos y al 8 % de los menores de 14 años. Los cuadros de este tipo son más comunes en jóvenes y niños.

Según explican especialistas de la clínica médica Dr. Rafael Torres, ante la sospecha de un caso de este tipo es necesario efectuar un Test de Intolerancia Alimentaria, a más de 200 alimentos. Este estudio permite conocer qué alimento o grupo de alimentos perjudican la salud del paciente. Por ejemplo, una persona puede ser intolerante al gluten, los lácteos o los huevos de gallina, entre otras posibilidades.

Causas y consecuencias de la intolerancia alimentaria El Dr. Rafael Torres, director de la clínica de medicina integrativa que lleva su nombre, comenta que la intolerancia alimentaria se debe a la formación de anticuerpos frente a la presencia de proteínas en determinados alimentos. Entonces, a través de esta reacción inmunológica, tipo IgG, con cada uno de los más de 200 alimentos, se puede saber a qué alimentos se es intolerante y no son adecuados de forma personalizada. Se deben diferenciar de las alergias alimentarias, que no son reacciones tipo IgE, produciendo una sintomatología grave y rápida que debe ser atendida de forma urgente. Sin embargo, las intolerancias cursan de una forma leve, con unos síntomas que se describen a continuación, incluso de forma subclínica.

Entre los trastornos gastrointestinales que se asocian a la intolerancia alimentaria se encuentran dolores abdominales, diarrea, estreñimientos, constipación, hinchazón y síndrome del colon irritable. Ahora bien, en el 16 % de los casos se pueden producir procesos dermatológicos como acné, eczema, soriasis o urticaria. Estos cuadros también pueden provocar trastornos psicológicos y molestias neurológicas o respiratorias, o simplemente cansancio.

Por otra parte, en personas que sufren de obesidad y no responden a los tratamientos habituales de adelgazamiento, la eliminación de la dieta de alimentos a los que se presenta una alta sensibilidad ha permitido experimentar una pérdida de peso.

Test de Intolerancia Alimentaria La eficacia de este estudio está científicamente probada. Por lo tanto, se indica como prueba a incluir entre las exploraciones que se realizan cuando un paciente presenta síntomas. Además, es de utilidad antes de definir una dieta destinada a tratar la obesidad.

Más de un 50 y 70 % de los pacientes con intolerancia alimentaria presentan una mejoría al suprimir de su dieta los productos que, según el análisis, resultan menos recomendables. Una vez que se deja de consumir aquello que resulta perjudicial, los pacientes tardan menos de un mes en sentir la mejoría, siempre que respeten el resultado del análisis de intolerancia y supriman los alimentos que les perjudican. Este tiempo también dependerá de la inflamación intestinal que tengan debido a sus alimentos intolerantes, por lo que se tendrán que ayudar con complementos como la glutamina y el complejo B, además de evitar los alimentos crudos por la noche, debido a la dificultad de digerirlos por su inflamación intestinal.

Para saber si una persona es intolerante al gluten, a los lácteos o cualquier otro conjunto de alimentos es posible realizarse un Test de Intolerancia Alimentaria en la clínica médica Dr. Rafael Torres, quien es médico naturista y Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, además de Doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude, por dicha Universidad, acreditado en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, entre otras distinciones: Presidente de Honor de la Asociación Española de Médicos Naturistas, y Académico de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal.

Académico de Honor de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades.

Premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina, concedido por la Asociación de Industria, Tecnología e Innovación.

