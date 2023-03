Las ventajas de Inglessa, una academia de Inglés en Puerto de la Cruz Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Teniendo en cuenta que hoy en día existe una importante demanda en el sector laboral y también en el ámbito educativo para personas que tienen la capacidad de hablar, escribir y comprender el inglés a la perfección, aprender este idioma resulta clave.

El inglés facilita la vida cotidiana en todos los sentidos. Este permite viajar con mayor tranquilidad, otorga experiencias únicas en el plano universitario y abre una infinidad de puertas de empleo para diferentes empresas, negocios y marcas.

En este contexto surge Inglessa, la academia de inglés en Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife. El establecimiento dicta clases de inglés presencial, semipresencial y online.

La flexibilidad de Inglessa, una de las principales virtudes de su metodología de enseñanza La necesidad de aprender inglés es cada vez mayor en la población. Las carreras, cursos o talleres que se vinculan con este idioma se encuentran en auge, aunque no todos los lugares brindan la posibilidad de acceder al aprendizaje de tres maneras diferentes como lo hace Inglessa.

En este centro de formación, las clases pueden ser mediante modalidad presencial, semipresencial u online. A su vez, no existe ningún tipo de distinción de edad en los grupos que se forman. Cada curso está integrado por adultos mayores, jóvenes y niños.

Las clases presenciales son dos veces por semana o de forma intensiva. Los interesados pueden combinar los días en función de sus tiempos (hay horarios por la mañana y por la tarde) y si, por una causa de fuerza mayor, no consiguen asistir, tienen la oportunidad de recuperar la clase que perdieron.

El método semipresencial es también una opción que muchos eligen. En este caso, el mecanismo es una clase dentro de la academia y otra sin moverse de casa, o una semana presencial y la siguiente desde el hogar. Cada participante puede combinar esta modalidad de acuerdo a sus responsabilidades diarias.

Por último, y tal vez la alternativa ideal para quienes tienen su tiempo acotado, se encuentra la modalidad 100 % online. Las clases son a cualquier hora del día y hay un seguimiento personalizado de los profesores.

El crecimiento de la demanda de profesionales con conocimientos de inglés El inglés es uno de los idiomas más hablados del mundo. Es por este motivo que su popularidad alcanza niveles sorprendentes. Si bien siempre ha sido importante, la revolución digital del presente genera que resulte aún más imprescindible.

El mundo laboral está cada vez más atravesado por este idioma. Las nuevas carreras vinculadas directamente con la tecnología se rigen por conceptos en inglés, como es el caso de la industria de los videojuegos, la robótica y la comunicación. Cada uno de estos sectores necesita un equipo de profesionales que pueda afrontar las situaciones en las que se requiere un inglés fluido y de experto.

Con la ayuda de Inglessa, es posible adquirir los conocimientos en inglés que demanda el mercado laboral del presente. La academia de inglés de Tenerife es el sitio ideal para quienes desean mayores posibilidades laborales en su futuro.

