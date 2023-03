Silbon presenta la colección ecosostenible y solidaria ‘Oriol X Silbon’, inspirada en el modelo Oriol Elcacho Comunicae jueves, 23 de marzo de 2023, 12:47 h (CET) El diez por ciento de los beneficios se destinarán a la ONG ‘Save the Children’ Silbon ha presentado en Madrid ‘Oriol X Silbon’, una colección cápsula ecosostenible diseñada por la marca cordobesa de la mano del modelo catalán Oriol Elcacho. Ante personalidades de la moda nacional y de la sociedad madrileña, además de amigos de la firma, el CEO de la compañía emergente del retail español, Pablo López, acompañado del modelo Oriol Elcacho y la Deputy CEO at Save the Children, Isla Ramos, introducía una propuesta que, inspirada en la vida y vivencias del modelo internacional, rezuma esencia mediterránea.

Según Pablo López, esta idea surge gracias a la excelente relación que existe entre la marca y Oriol y significa para Silbon "una apuesta por ofrecer valor dentro del mundo de la moda, gracias a una colección inspirada en los recuerdos, vivencias y prendas que han acompañado a Oriol a lo largo de todos estos años".

Con esta colección cápsula, el modelo internacional realiza un viaje retrospectivo a la visión más personal de su memoria para transmitir su esencia y reafirmar la elegancia de lo sencillo. El resultado es una selección de prendas que recogen la esencia de sus vivencias y ponen en valor la importancia de una infancia feliz.

Oriol Elcacho ha asegurado que esta colaboración con Silbon ha sido una "experiencia reveladora", ya que a través de la moda ha podido llegar a colaborar con un equipo de diseño como es el de Silbon liderado por la diseñadora Pilar Ruiz, "algo que siempre había querido hacer y que estaba entre sus inquietudes". En lo personal "ha sido una gran vivencia gracias a la proximidad y la honestidad con la que hemos trabajado todos", ha dicho el protagonista de la colección.

Tanto Silbon como el modelo han compartido desde el inicio de su colaboración el objetivo de que esta iniciativa tuviera fines solidarios y, por ello, el diez por ciento de los beneficios irán para la organización no gubernamental ‘Save the Children’ y así, según Oriol Elcacho. conseguir "una forma de transformar estos años de experiencia en una ayuda tangible como es una plataforma para el cambio de la infancia de muchos niños".

Por su parte, desde Save The Children, Isla Ramos, ha agradecido el apoyo a la ONG que representa y ha puesto en valor la implicación solidaria del modelo con la infancia. "Si hubiera más empresas con el nivel de compromiso social de Silbon, todo el mundo sería mejor", ha subrayado.

'Oriol X Silbon', una colección sostenible

Oriol Elcacho se convierte en el punto de partida sobre el que converge esta colección compuesta por piezas sincronizadas de manera estética y emocional por ese poderoso sentimiento de pertenencia al mediterráneo que las vincula. Toda una constelación de prendas y accesorios diseñados por Silbon e inspirados en el modelo internacional que se exhiben en un lookbook escenificado con una storytelling a los pies de la costa que ha marcado su infancia.

A partir de estos escenarios y de las prendas icónicas del fondo de armario de Oriol Elcacho, el equipo de diseño de Silbon, de la mano del modelo, han elaborado una colección cápsula ecosostenible consistente en prendas realizadas con algodón y lino ecológico y tejidos en rizo toalla, principalmente camisas, trajes, americanas, camisetas, e incluso incluye alpargatas y cinturón.

Todas las piezas son especiales, seleccionadas por Silbon son prendas de corte clásico pero actualizadas con un punto de diseño. Los logos se han mantenido neutros sin otorgarle protagonismo, ya que "lo que se pretendía resaltar era la propia prenda por su carácter atemporal y corte clásico". Las gamas de color empleadas para la colección son tonos azules fríos combinados con tonos neutros.

Oriol ha inspirado una colección cápsula en donde ofrece la visión más personal de su memoria, para transmitir sus valores básicos como la honestidad o la elegancia de la sencillez, compartidos con la marca.

Para la firma de moda, la elección de este modelo elegante y cercano, con más de 20 años sobre las pasarelas ha sido muy acertada tanto de imagen de marca, desde febrero de 2022, como ahora dando un paso más con una muestra que pone su trayectoria, su vida y su estilo como protagonistas de una colección.

Con este acto, Silbon pone el colofón al primer trimestre del año en que ha duplicado las ventas con una facturación de 8,6 millones de euros frente a los 3,6 de euros del mismo periodo en el ejercicio anterior.

La marca, fundada en Córdoba en 2010, pendiente de dos próximas aperturas en el mes en curso, cuenta a día de hoy, con 55 puntos de venta físicos: 54 en España y uno en París. El reto de la compañía pasa por llegar a 70 tiendas en el ejercicio 2023 y el propósito es seguir creciendo de los 28 millones facturados en 2022 hasta sobrepasar los 40 en el presente ejercicio.

