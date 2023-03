Moción de censura al Parlamento Vergüenza ajena ante el espectáculo dado por los diputados encargados de contestar al señor Tamames Ángel Alonso Pachón @AAP1942 jueves, 23 de marzo de 2023, 11:21 h (CET) Moción, iniciativa, aventura, fórum..., da igual; quizás la intencionalidad era abrir un escenario, dejar caer el telón y hacer que la VOX... VOZ... retumbara en el silencio de la imposibilidad. La cuestión es: ¿Se oyó la VOZ, tuvo eco?



Dicho esto, podemos seguir. Lipori o Vergüenza ajena, que lo mismo da, ante el espectáculo dado por los Diputados encargados de contestar al señor Tamames, por no referirse al fondo de lo manifestado por el mismo, por el lenguaje utilizado, por el poco gusto en la vestimenta y por el tono soberbio de algunos...

Sorprendentemente ninguno ha sido capaz de decir que lo manifestado por el señor Tamames era FALSO, INADECUADO o EXAGERADO.

¡Señor Patxi López, vocero inconsistente!, La Historia si no somos capaces de aprender de ella, se repite cambiando “hábitos, palabras, herramientas, situaciones... disfrazada”. Es importante recordar uno de los consejos del señor Tamames: “Hay que estudiar la historia, hay que leer buenos libros de historia de historiadores objetivos”.

Igual de sorprendente es estar permanentemente citando al Partido Popular, cuando simplemente era un Partido más, a la espera, como todos, de la votación final. No ha llamado la atención que la palabra más utilizada por los Partidos haya sido la de ULTRA...; sinceramente ¿se creen lo que dicen y afirman? ¿Desde cuándo VOX odia a las mujeres, a los emigrantes? ¿Desde cuándo VOX desprecia a los miembros del movimiento LGTB...

Alguno, de Valencia, se ha atrevido a decir que VOX no respetaba el feminismo, ni a las mujeres... “Vergüenza ajena o Lipori” por olvidarse de todo lo que ha pasado con relación a las niñas tuteladas y a la responsabilidad de sus gestores. ¿Eran de VOX?

Todos sabían que esta Moción de Censura no tenía proyecto de ganar; quizás lo único que buscase era aprovechar el Hemiciclo para exponer un resumen de la legislatura del señor Sánchez... quizás no era ni el momento ni el lugar adecuados... quizás, todo quizás... pero todos aprovecharon para criticar de malos modos lo que en el fondo expuso, en líneas generales, el señor Tamames y el señor Abascal.

Vergonzosa la actuación del Presidente del Gobierno y la de Yolanda Díaz: Indiferencia hacia el señor Tamames y aprovechamiento personal electoralista en un lugar que no les correspondía. ¡ESO SÍ QUE ES GRAVE y DA LIPORI o VERGÜENZA AJENA! NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un periódico imaginario Al escuchar la radio con las noticias del voto de censura a Sánchez y sus anécdotas, he entrado en trance y me veía director del diario “GMC” Escribir Hemos perdido la sana costumbre de escribir. Nos conformamos con garrapatear en los dichosos “whatsapps” Moción de censura al Parlamento Vergüenza ajena ante el espectáculo dado por los diputados encargados de contestar al señor Tamames Lo que nos hace humanos - Parte I Solo el que no ha sentido miedo en medio de un mar embravecido o un amor impulsor de vida no es capaz de entender el lenguaje simbólico Alternativa PP, Paradela, Mazón y Cuca Cerca del Congreso del los Diputados, tres hombres del PP hablaban bajito