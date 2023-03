China: el puente roto entre Rusia y Ucrania Esta visita de Xi Jinping a Putin a un año de la invasión de Rusia a Ucrania, tendrá que ser valorada como histórica Euclides Tapia Campos jueves, 23 de marzo de 2023, 09:49 h (CET) Luego de la impactante noticia de la emisión por parte de la Corte Penal Internacional de una orden de detención contra Vladimir Putin, la novedad que acapara la atención internacional no puede ser otra que la visita de Xi Jinping a Moscú, en medio del lanzamiento previo de una “propuesta de paz” de China, en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania. Para nadie es un secreto que China fue el único país del planeta, que previamente fue informado de la invasión a Ucrania; toda vez que esa fue la verdadera razón del viaje de Putin a China, en ocasión de la celebración de los juegos olímpicos de invierno en Beijín, a pocos días del acto de fuerza militar.



Es evidente que la visita de Putin entonces, fue para buscar el apoyo incondicional de China, a la arriesgada aventura militar que emprendería, prometiéndole a Xi Jinping, que realizaría una blitzkrieg o guerra relámpago, consistente en un paseo de tres días por Ucrania, a lo largo del cual el pueblo ucraniano aclamaría a los soldados rusos como liberadores del nazismo y que culminaría con un triunfante desfile en la avenida Jreshchátik en Documento de posición para una solución política de la crisis ucraniana, de antemano fue recibido con reticencia por la Unión Europea, por no exigir de manera puntual, como lo hace la Asamblea General de la ONU, el retiro con anticipación de Rusia de los territorios ucranianos ocupados y peor aún, colocar en el mismo plano al agresor y al agredido; con el subterfugio de que la invasión rusa a Ucrania se produjo, porque Occidente no aceptó la exigencia rusa de replegar la OTAN a las fronteras de 1997, cuando hasta el más despistado en política internacional, es consiente que ello implicaría que Rusia impusiera por la fuerza en la tercera década del siglo XXI, la doctrina Brèvnev de soberanía limitada, a todos los Estados de Europa central y del este, que en el siglo pasado, estuvieron bajo el control de la Unión Soviética.

Por otro lado, aparte de la discusión sobre Ucrania, la cita es crucial, pues se desarrolla en un entorno que compromete seriamente la seguridad en el Indo Pacífico, por lo que es evidente que la visita de Jinping a Moscú apunta a la formalización de vínculos que profundizaran la alianza militar de facto existente entre ambos países y la diplomacia siamesa que promueven internacionalmente. Tal es la importancia de la entrevista, toda vez que en ella aparecen temas de obligatorio abordaje que tendrán que ser revisados. Entre tales temas destacan: el fortalecimiento de los diques de contención militar estadounidenses contra China, como la maduración del Dialogo de Seguridad Cuadrilateral o QUAD entre Estados Unidos, India, Japón y Australia, que desarrolla ejercicios militares conjuntos y el fortalecimiento de las capacidades conjuntas e inter operabilidad más profunda, que procura la alianza militar AUKUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos), misma que puede ampliar su membresía, con la incorporación de Japón.

Se suma a lo anterior, los nuevos acuerdos y compras de armamentos, como la dotación por Australia de cinco submarinos de ataque de propulsión nuclear, misiles de largo alcance para aviones y buques y entre 58 y 100 aviones de combate F-35; para enfrentar el rearme chino, que este año aumentara su gasto militar en más de un 7% y los esfuerzos de Estados Unidos e Inglaterra y sus aliados en el Indo Pacifico, de afrontar las demostraciones de fuerza del elefante blanco, que hay en el Archipiélago Spratly entre Filipinas y Vietnam, y sus planes de implementar en Asia, una Doctrina Monroe con “características chinas”, al igual que a las amenazas de invasión a Taiwán, la aplicación del Acuerdo de Cooperación Reforzada en materia de Defensa (EDCA) y la construcción de cuatro nuevas bases militares de los Estados Unidos en Filipinas y al apoyo incondicional de China y Rusia a las aventuras bélicas de Corea del Norte.

Otros temas de vital importancia a abordar serian: el rearme factico japonés y la posible reforma del artículo 9 de su constitución, la construcción de la nueva base en la isla de Mage con instalaciones militares para albergar los portaviones estadounidenses y muy en particular, el reciente acuerdo de reconciliación entre Corea del Sur y Japón, luego de la cumbre Yoon- Kishida, pésimamente acogido por China, ante el temor de que ello despegue el camino para la incorporación de Corea del Sur al AUKUS y en particular la postura de Corea del Sur de dotarse del arma nuclear.

Por si ello no bastara, en tal reunión cumbre se tendrá que calibrar el significado del Acuerdo de Acceso Reciproco 8+(RAA) entre Japón e Inglaterra de fusión de planes de combate y despliegue de fuerzas en el suelo del otro y la reciente aprobación de la venta de armamento de los Estados Unidos a Taipéi por valor de 1.100 millones de dólares, en base a la política de ambigüedad estratégica y la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que obliga a Washington a la venta de armamento a Taiwán para la autodefensa de la isla en caso de amenaza de ataque armado por parte de China, muy interesad en acceder a tecnología rusa en materia de submarinos nucleares. Por ultimo y no menos importante, estará en la mesa de discusión, la cuestión del rearme naval y aéreo del mayor importador de armas del mundo: India, que reemplaza a Rusia como su principal suplidor de armamentos en favor de Francia y los Estados Unidos, el cual intenta venderle aviones de combate de quinta generación F-35, que de concretarse significarían un serio reto para China.

En resumen, esta visita de Xi Jinping a Putin a un año de la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, tendrá que ser valorada como histórica, ya que consolidara la preeminencia definitiva e irreversible de China en la economía de Rusia, al momento que con esta visita Jinping se apresta a llenar el vacío que dejaron las multinacionales occidentales en el país eslavo, después de la invasión a Ucrania; situación que a la luz de la abismal asimetría económica y tecnológica existente entre China y Rusia, no cabe duda que potenciara significativamente la condición de Rusia como Estado satélite de Beijín, escaño previo a su futuro estatus de colonia china; cuyo lamentable corolario en este siglo será, en palabras premonitorias de H. Kissinger, el deslizamiento de las fronteras de China a Europa. NORMAS DE USO

