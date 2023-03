Performance el sábado por el Día Mundial del fin de la cruel y contaminante pesca

El sábado el colectivo internacional antiespecista València Animal Save, realizará por segundo año una performance respecto a la cruel y contaminante industria pesquera cuyos animales sufren una tremenda agonía fuera del agua y nuestra arrogancia y superioridad respecto a otras especies sintientes, hacen que ignoremos totalmente el sufrimiento que provocamos con nuestros actos destrozando también el planeta sin piedad.



La actividad pesquera no se sostiene por ningún lado desde el punto de vista de las personas que empatizamos con todos los animales sin distinción de especies, pero tampoco tiene coherencia una actividad que arrasa con todo sin piedad a nivel medioambiental, acaba siendo malo para tu salud por todo el mercurio y proceso industrial como demostró Youth climate save Valencia proyectando el documental "COMIENDO CAMINO A NUESTRA EXTINCIÓN" en Chiva y Mislata y además, esta actividad hace partícipes a la infancia de actividades crueles y enseñándoles que la vida de según quién, no vale nada.

PREGUNTAMOS A UNA BIÓLOGA

Rosa Más es una bióloga que realiza activismo en el grupo internacional convocante y otros como Feumve en defensa de la infancia vegana y por la garantía de tener algo tan sencillo como un menú vegano en todos los colegios y centros relacionados con la infancia.

Tras pedirle información respecto a evidente sintiencia de los animales marinos y el impacto medioambiental de la industria pesquera nos explica desde sus conocimientos lo siguiente que reproducimos textualmente: "Vivimos tiempos de creciente sensibilidad social hacia los demás animales. La empatía nos lleva a rechazar diversos modos de explotación sobre determinadas especies: festejos con toros, caballos o gansos; experimentación animal en productos de cosmética y limpieza; uso de artículos elaborados con lana o cuero; la alimentación o la caza. En muchos casos se promociona la reducción del consumo de productos de origen animal como carne de aves y mamíferos y maneras de utilización “benévolas”, que solo contribuyen a perpetuar la explotación de los demás. Además, hay animales que siempre parecen quedar fuera del guión: los habitantes del medio marino".

Los peces no suelen tener la misma consideración que otros animales catalogados como superiores y que nos resultan más cercanos. Tradicionalmente se ha pensado que eran individuos carentes de inteligencia y con una capacidad para sentir, quizá existente, pero alejada de la nuestra.

Numerosas investigaciones revelan lo equivocado de semejante creencia: según el doctor Donald Brown, de la Universidad de Cambridge: «La literatura científica es bastante clara. Anatómicamente, fisiológicamente y biológicamente, el sistema de dolor en los peces es prácticamente el mismo que en aves y mamíferos…, hay que poner la pesca en la misma categoría que la caza».

Un reciente estudio de la Universidad de Liverpool corrobora esta conclusión: Los peces sienten dolor y además de una manera parecida a la de los mamíferos, incluidos los humanos. Según esta investigación, publicada en una edición especial con temas de dolor de la revista «Philosophical Transactions» de la Royal Society B, el mito de que los peces no sienten dolor está equivocado. De hecho, el estudio asegura que pueden sufrir hiperventilación, pérdida de apetito y hasta cambios en el comportamiento a largo plazo después de pasar por una experiencia dolorosa.

Lynne Sneddon, bióloga y una de las principales expertas mundiales del dolor en peces -y responsable del artículo-, afirma que esta característica se da en todo el reino animal y que explicaría los fundamentos moleculares compartidos y los comportamientos asociados con evitarlo y aliviarlo. «Cuando están sujetos a un evento potencialmente doloroso, los peces muestran cambios adversos en el comportamiento, tales como la suspensión de la alimentación y la actividad reducida, que se previenen cuando se proporciona un medicamento de alivio», afirma.

Al igual ocurre cuando los peces sufren un estímulo doloroso en los labios; reaccionan frotando su boca contra el tanque «de igual manera que nos frotamos el dedo del pie cuando nos golpeamos», ejemplifica.



Los peces pueden aprender muy rápido, poseen memoria a largo plazo y un agudo sentido del tiempo. También pueden reconocer a otros individuos, cuidar de la prole y trabajar en cooperación con otras especies.

No hay forma humanitaria de matar a quien no quiere morir; fuera del agua los animales mueren por asfixia, sufriendo aunque no podamos oírles gritar.

PREGUNTAMOS A LA BIOLOGA POR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Sabiendo de entrada que el 46% de plástico en el mar proviene de las redes de pesca, preguntamos a la bióloga para que profundice sobre el impacto medioambiental de la industria pesquera respondiendo lo siguiente: Tradicionalmente, la gestión pesquera ha ignorado los fatídicos efectos de sus prácticas sobre los ecosistemas marinos. Técnicas como el arrastre arrasan los fondos marinos, destruyendo el frágil ecosistema integrado por corales y anémonas; es, además, una de las causas de regresión de las praderas submarinas del alga Posidonia oceánica, hábitat de muchos animales y que protegen la integridad de las playas.

El grave perjuicio que la pesca causa en el medio marino es la consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos. Esta mentalidad utilitarista y antropocéntrica ha sido la que nos ha conducido al desastre medioambiental que ahora estamos sufriendo.

¿A quién le importa la existencia de una humilde sardina? Solo a quienes pensamos que no tenemos derecho a disponer de los individuos de otras especies animales sin la menor consideración por sus vidas. Cada individuo tiene su razón de ser que no es de nuestra competencia, no son objetos al abur de nuestras extravagancias.

Lamentablemente, vivimos en una sociedad poco o nada dada a profundizar en los asuntos que nos afectan en lo cotidiano y que son los que deberían causarnos una mayor preocupación; sobre todo, cabría revisar la falta de empatía, la arrogancia que supone anteponer los caprichos propios al dolor ajeno.

Podemos desarrollar una sociedad realmente solidaria, considerando derechos básicos para todos los animales; con ellos compartimos la capacidad de sentir, además del hogar. No hay ninguna razón para seguir usándolos y todas para dejar de hacerlo.

EL PESCADO ACABA SIENDO MALO PARA TU SALUD

Ante el proceso industrial de captura de estos indefensos seres, aumentan los riesgos asociados al consumo de pescado por las altas cantidades de mercurio, dioxinas, y policlorobifenilos (PCB). Los metales pesados y demás contaminantes se acumulan, precisamente, en el tejido graso del pescado.

Algunos estudios asocian la acumulación de mercurio en el organismo con problemas neuronales. La agencia de protección ambiental informa en la web: "Puede perjudicar a un bebé que no haya nacido o puede afectar adversamente el sistema nervioso en vías de desarrollo de un niño pequeño".

La agencia de seguridad alimentaria y nutrición recomienda que los niños menores de 3 años eviten el consumo de algunas especies. También hay que tener en cuenta el anisakis del pescado y toda la porquería que realmente contiene.

VARIEDAD DE ALTERNATIVAS VEGETALES

El Omega 3 se puede obtener de productos vegetales como las nueces y otras alternativas veganas "del mar", semillas de lino, algas de diferentes tipos... Hoy en día puedes disfrutar de atún, varitas, salmón o cualquier producto marino en su versión ética evitando todo lo mencionado anteriormente y encima, sin privarte de nada, pero eso ya es pensar en nosotros mismos y está muy bien que haya alternativas iguales, pero si no las hubiera igualmente habría que dejar de contribuir por el dolor que provocamos en un ser puesto que los derechos de los demás y su vida, están por encima de un sabor.

Documentales como SEASPIRICY, dejan clarísimo que la pesca es insostenible. Los mares representan el 71% de la superficie terrestre, albergan el 80% de la biodiversidad del planeta y son el mayor sumidero en la tierra. El plástico del mar mata a más de un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos y tortugas cada año entre muchas otras cosas por lo que la industria pesquera es una grave amenaza para los océanos y sus habitantes como también nos ha explicado durante el artículo una experta bióloga con todo lujo de detalles y precisión.

LLEVAR A LOS MENORES A PESCAR

La infancia tiene una gran empatía con todos los animales y el ser humano desde su codicia desmesurada, se encarga de destrozar y por ello, llevar a niños a pescar, les hace partícipes de una actividad de sufrimiento y muerte dando valores nefastos respecto a las diferentes especies de animales y la conservación del medio marino.

Según el artículo 70 de la ley 26/2018 que tenemos en la Generalitat Valenciana, "Los menores de edad no podrán participar ni asistir a espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor".

Según este artículo que no se aplica ni siquiera en la tauromaquia, los niños no podrían asistir a pescar o cazar por el daño que se le produce a un animal.

Recuerdo que un día vimos a una persona pescando y iba yo con una niña de 7 años que al saber la verdad, dijo al ver al pescador: "MAMÁ MIRA, HAY AQUÍ UN MATADOR". Esto demuestra que no somos los veganos los que adoctrinamos a la infancia, son las personas y centros supuestamente educativos que inculcan el especismo desde la infancia ocultando todo lo que hay detrás para que no sean conscientes no valla a ser que desarrollen empatía y quieran alimentarse con toda la larga lista de alternativas vegetales y nutritivas.

A pesar del acoso e ignorancia respecto a la infancia vegana y sus familias, la academia americana de nutrición y dietética avala una alimentación vegana en cualquier etapa de la vida y la asociación española de pediatría confirma que es completamente viable para las niñas y niños esta alimentación ética, sostenible y saludable.

En este caso, muchos médicos que tan siquiera tienen formación apenas en nutrición, te engañan y la mayoría de enfermedades procedentes del consumo animal, acaban beneficiando a la industria farmacéutica testando en animales. Puedes buscar en Instagram la página "nutricionistas veganos".

CONCLUSIONES

Evidentemente, la pesca también tiene daños colaterales y en este artículo de opinión que redacto voluntariamente, hemos demostrado con fuentes expertas que la pesca es cruel, contaminante, provoca problemas de salud, nulos valores a la infancia y hay muchísimos motivos para dejar de financiar esto y de ser especistas que significa la discriminación por especie siendo similar al racismo.



Sólo las personas con corazón y empatía buscarán información veraz y alternativas vegetales y si estás interesado, puedes escribir en Instagram a "València Animal Save" para participar en la performance o por otra parte, acudir a la céntrica catedral de Valencia a hablar con las personas activistas que te daremos todo tipo de detalles o resolvemos las dudas que tengas si de verdad quieres crear un mundo justo para las víctimas y como expliqué en otro artículo, toda la actividad pesquera está vinculada también a empresas de cautiverio animal como el Oceanográfico en el que también hay una protesta el domingo a las 12:00 por el cautiverio, explotación animal, adoctrinamiento y crueldad absoluta que se esconde tras esas jaulas de cristal o espectáculos de delfines.

También se está recogiendo firmas contra una granja de pulpos pudiendo informarte y firmar en: https://vlcanimalsave.org/pulpos/ .

No tendría coherencia que después de saber todo el daño de la pesca y alternativas vegetales hasta con los mismos sabores, sigas queriendo hacer daño a conciencia de manera egoísta, inhumana y cruel por lo que te esperamos en los actos altruistas de este fin de semana en Valencia.

La performance es el sábado a las 11:00 por la zona de la catedral pudiendo apuntarte en las redes sociales anteriormente mencionadas.

Esto es lo que la mayoría de medios no te quieren contar ya que hay mucho interés detrás y para que vamos a pensar en los demás si puedo sacar tajada de ocultar información de expertos. En fin, sólo me queda agradecer a este medio por publicarme el artículo de opinión para poder hacer llegar la verdad a parte de la sociedad y animarles a crear un mundo algo mejor.